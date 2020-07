Deplora Iglesia parálisis del Poder Judicial de Veracruz por pandemia

Aplicando las medidas sanitarias necesarias, los juzgados deben de abrir para evitar seguir afectando a los ciudadanos que requieren atender situaciones legales o jurídicas, así lo señaló el vocero de la Diócesis Orizaba, Helkyn Enríquez Báez.

Manifestó que los juzgados son una actividad esencial, por lo que los juzgados tendrían que también reabrir aún que sea con algunas estrategias para evitar el contagio.

"Así como se están aperturando otros lugares cómo restaurantes y algunos otros espacios donde hay convivencia, creemos que con mayor razón tenía que hacer en el caso de los centros de Procuración de Justicia".

Reiteró que éstas, son de las actividades que se deberían de pensar en modo inteligente escalonado, subsidiario como las autoridades y los especialistas lo vean mejor.

"Una República como la nuestra está basada los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y no se puede pensar solamente pensar en el ejercicio del poder ejecutivo y el legislativo si el poder judicial no está trabajando, es parte del triple que sostiene nuestro país".

Enríquez Báez dijo que la Procuración de Justicia, junto con la Salud y Educación son rubros prioritarios que el Gobierno Federal debe atender y no solamente promover económicamente al país ya que hoy están siendo afectados los ciudadanos por el cierre de estos espacios.

En otros temas, el Vocero Diocesano, dijo que con la muerte de un paciente oncológico pediátrico, es necesario que en todos los hospitales y sanatorios se tenga el cerco, el filtro para detectar alguna situación que podía poner en riesgo a los demás pacientes y a ser todavía más grave la situación que ya padecen algunos hospitales, los médicos enfermeros y todos los que están atendiendo incluso otras áreas fuera de las de las áreas Covid. Refrendando a su vez su solidaridad con la familia doliente.

"No se debe de pensar que solamente necesarias de seguridad sino también porque permitir el ingreso de una persona que podría padecer ya de COVID-19 podría poner en riesgo a los demás pacientes, pero también por otro lado manifestamos la solidaridad con el niño que pues ha padecido esta situación con su familia y creo que aquí es donde con los órganos de gobierno, las organizaciones no gubernamentales y también como sociedad, podríamos solidarizarnos así para dar el apoyo necesario a la familia que está sufriendo y que muchas veces por situaciones económicas su dolor se puede hacer más grande", dijo.

En cuanto al regreso a la nueva normalidad, el sacerdote afirmó que esto implica una nueva responsabilidad ya que no se puede pensar que todas las circunstancias son iguales que al inicio de este año, pues ahora más que nunca se debe dar un paso adelante como sociedad y esto implica asimilar no solamente el uso de las medidas preventivas, como es el uso de cubrebocas la aplicación de gel, lavado de manos, evitar tocarse la cara, si no saberlo usar adecuadamente y para eso en lugar de criticar a quienes no lo saben usar adecuadamente se debe de promover que se cree conciencia de quiénes no lo pueden aplicarlo por falta de formación o de información.