Denuncias de Los 400 Pueblos, ´importantes´ en caso vs MAYL

El integrante del Movimiento de Los 400 Pueblos, Marco Antonio del Ángel Arroyo, aseguró que la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) reabrió en contra del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares retoma en parte información sobre las denuncias que presentó esta organización en contra del panista, la cual involucra a sus tres hijos y a su esposa, Isabel Márquez Mora.

Además, reveló que el exsecretario de Gobierno Rogelio ´N´, actualmente detenido, le pidió retirar dicha acusación en 2016, antes de asumir el Gobierno del Estado.

"Nosotros tenemos la denuncia 077/2015, con ampliación en 2016, 2017 y 2018, en la que quedó en calidad de indiciado, pues se comprobaron desvíos de tres mil millones de pesos y al menos 27 propiedades que suman 400 millones de pesos, así como empresas fachada", añadió.

El exdiputado local explicó que la denuncia en contra del exdirector general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) del 2006 al 2010, se hizo por el manejo irregular de recursos mediante préstamos vía nómina a trabajadores con un esquema que constituye los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Los créditos, refirió, fueron pagados con dinero federal a la empresa Consupago, S.A. de C.V., cuyo representante legal era Sergio Chedraui Eguía. Dicho personaje se asoció con empresas como Cobranza y Recuperación S.A. de C.V., representada por Omar Yunes Márquez, hijo del ex gobernador veracruzano, para efectuar las recaudaciones como acreedores.

Del Ángel Arroyo evidenció que Cobranza y Recuperación, junto con las empresas Corporate Linkage S.A. de C.V., e Intermediación Corporativa S.A de C.V., también participaron teniendo como accionistas a Leticia Isabel Márquez Mora, esposa de Yunes Linares; así como al excandidato a la gubernatura Miguel Ángel Yunes Márquez, quien aspira a la presidencia municipal de Veracruz, así como al actual presidente municipal del puerto, Fernando Yunes Márquez.

Del Ángel Arroyo añadió que el acta constitutiva de la empresa "Cobranza y Recuperación" demuestra la intervención de Leticia Isabel Márquez Mora y sus tres hijos Omar, Miguel Ángel y Fernando como accionistas, según el documento signado por Armando Gálvez Pérez Aragón de la Notaría 103 el 25 de enero de 2007.

Igualmente está inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio Corporate Linkage, teniendo como accionistas a Leticia Isabel Márquez Mora, Omar Yunes Márquez, Miguel Ángel Yunes Márquez y Fernando Yunes Márquez.

"Tiene su empresa Consupago, otras constructoras; ahí tenemos las denuncias y son cajas de lo que hizo, porque son más de tres mil millones de pesos", refirió.

En agosto de 2016 la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) presentó una denuncia de hechos con los mismos señalamientos ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la extinta Procuraduría General de la República, entonces en contra del gobernador panista electo por probables delitos de ejercicio abusivo de funciones y operación con recursos de procedencia ilícita.

Según la denuncia del sindicato Consupago realizó transferencias a empresas propiedad de la familia Yunes por un monto de 116 millones 586 mil 926 pesos mediante 113 operaciones financieras realizadas entre 2008 y 2011 de la empresa perteneciente al Grupo Chedraui a Corporate Linkage, S.A. de C.V. (por 30 millones 255 mil 105 pesos) y Cobranza y Recuperación, S.A. de C.V. (por 86 millones 331 mil 821 pesos), en la que participaron trabajadores afiliados al SNTE.

El expediente menciona que a su vez hubo operaciones entre Consupago y la empresa Intermediación Corporativa, S.A. de C.V., aunque sin detallar los montos de las transacciones efectuadas.

De acuerdo con la Sección 32 del SNTE, como director general del ISSSTE Yunes Linares acordó con Consupago transferir recursos retenidos a los trabajadores para posteriormente, de manera ilícita, "recibirlos a través de empresas propias y de familiares como supuestas ´comisiones´".

Incluso, según reportaron medios como El Universal, en Corporate Linkage, Miguel Ángel Yunes Linares "aparece como consejero y accionista" propietario del 10 por ciento de la compañía.

"Yo ya di toda la información; ellos (la FGR) tienen que hacer las diligencias públicas, tienen que hacer las inspecciones. Ahí tengo estados de cuenta en HSBC por más de 10 millones de dólares en dos días, algo que es imposible de ocultar (...) Estamos colaborando, yo he estado haciendo mis diligencias en la Procuraduría, ni un solo mes he dejado de hacer diligencias".

Reiteró que Rogelio ´N´ le pidió desistirse de la denuncia en contra de Yunes Linares antes de tomar posesión del Gobierno, en diciembre de 2016.

"Antes de que detuvieran a (Rogelio) Franco me llamó y me pidió que retirara la denuncia del 2015 y le comenté que era imposible. Inexorablemente quedó que iba a haber represión contra nosotros, pero yo no cambio cacahuates por lingotes de oro y así quedaron las cosas, yo resistí y no nos dejamos y la justicia llega tarde o temprano".

No es acusación política

Del Ángel Arroyo descartó que la investigación que confirmó la FGR sea un tema político para afectar a los hijos del exgobernador, especialmente a Miguel Ángel Yunes Márquez quien aspira a la alcaldía de Veracruz puerto.

"Para mi Miguel Ángel Yunes Márquez es intrascendente, es un junior que como no sabe hacer otra cosa le tienen que estar dando cargos continuamente; sus hijos son intrascendentes. El pez gordo es el criminal mayor y ellos son los criminales ´chiquitos´ (...), lo importante es el líder de la banda", consideró.

De acuerdo con el exdiputado local, Veracruz se ha caracterizado por la impunidad, porque los actores políticos son más importantes que las instituciones.

"Pero ahorita Yunes se quedó sólo, ya no está Miguel Ángel Osorio Chong, ya no está Jesús Murillo Karam, quien fue procurador general; ya no está Felipe Calderón ni Elba Esther Gordillo".

Añadió que al panista también se le investiga por pederastia, tras los señalamientos que hizo en su contra la periodista Lydia Cacho, por ello será claro que se busca iniciar una nueva etapa en procuración de justicia.

Denuncias locales

El integrante de Los 400 Pueblos recordó que la organización también denunció a Yunes Linares ante la Fiscalía General del Estado (FGR) por tentativa de homicidio, abuso de autoridad y coalición, por la detención de su padre fallecido César del Ángel Fuentes.

Añadió que esperan que este proceso siga su curso, pues se retuvo ilegalmente al fundador de Los 400 Pueblos con apoyo de la Fiscalía, entonces a cargo de Jorge Winckler.