Denunciarán penalmente intento de destruir bosque de Coatepec para beneficiar a CIOAC

Lo anterior ya que pretender otorgarles la tierra a invasores pertenecientes a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac) previo a las elecciones.

Los propietarios Blanca Trinidad Hernández, Josefina Edith Cruz y René Monje aseguraron que continuarán la defensa de sus terrenos ubicados en Dos Caminos, Cruz de Duela, Jinicuil Manso y Rancho Viejo.

Lo anterior ya que cuentan con escrituras desde 1940, y lo hacen de manera particular sin el apoyo de ningún partido político; además jueces federales han fallado a su favor para evitar el deslinde

"La lucha no es apoyada por ningún partido político, somos ciudadanos propietarios que defendemos los terrenos con escrituras en mano, con prediales pagados, y sólo deseamos justicia.

"No es posible que el gobierno les quite a unos para darles a otros que no se lo han ganado, o que son de ciertos partidos. A dos años no es posible que no puedan sacar a los de la CIOAC, los dueños de esos predios hemos sido amenazados por esas personas", señaló la abogada de los afectados, Itzel Jurado.

Advirtieron que, si el gobierno federal les quita sus terrenos y se los entrega a la CIOAC, estos tendrían la posibilidad de cobrarle el líquido a Xalapa.

"El valor de esos terrenos es otra ambición, su ambición es el agua; la tirada es invadir 2 mil hectáreas de río a río y el valor puede ser que piensan lucrar con el agua, el agua ahorita se está escaseando y el agua la quiere concesionar a particulares, así como lo han hecho con particulares en Xalapa, en el puerto de Veracruz, el valor de esos terrenos es el agua", señalaron.

