Denuncian pestilencia en inmediaciones del Mercado Jáuregui en Xalapa

Vecinos y comerciantes de la zona centro de Xalapa denunciaron el olor fétido que se percibe en las inmediaciones del Mercado Jáuregui.

La peste se extiende a lo largo de varios metros, aunque emana principalmente del suelo de la calle Doctor Rafael Lucio esquina Tamborrel.

Y es que es en ese punto donde proveedores de carne contaminan la calle al descargar el producto que surten en las carnicerías del mercado.

"No es sólo de los carniceros, lavan arriba en la planta alta, vienen y vacían el agua, todo lo tiran acá y se estanca en la zanjita y acá se hacen pozas de esas aguas y se agria todo eso", comentó una de las comerciantes.

Aunado al agua sucia, la vendedora señaló que de la carne también surge toda la sangre que escurre, cae y se vuelve pestilente sobre la calle con el paso de los días.

Las quejas también provienen de algunos vecinos de la zona centro, quienes aseguraron que la problemática lleva ya varios años, a pesar de que han hecho del conocimiento a la dirección de Comercio Municipal.



"La gente luego no quiere venir porque está muy cochino y los comerciantes han lavado pero no se ha logrado solucionar la pestilencia, porque no hay cuidado de los proveedores", indicó un vecino de la calle Milán.

El vecino aseguró que la acumulación de agua sucia y sangre en la vía pública también representa un problema de salubridad. El mismo, dijo, prevalecerá "hasta que haya regulación".