Denuncian más agresiones contra personal de Salud en Xalapa

A un año del inicio de la pandemia de COVID-19 en México, los ataques y agresiones al personal de Salud parecen no haberse detenido.

En meses pasados, a lo largo de la República Mexicana, enfermeras, doctores, paramédicos y demás trabajadores de hospitales públicos y privados fueron blanco de insultos, malos tratos y hasta golpes por parte de vecinos, quienes los acusaban de "contagiar" o estar "apestados" tras horas de lucha en la primera línea de combate al coronavirus.

A través de una carta pública, dirigida al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y a la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, María del Rocío Villafuerte, "Dulce María", quien asegura ser enfermera del Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio en Xalapa, sostiene ser víctima de ataques por parte de un vecino, los cuales incluso ya denunció ante la Fiscalía General del Estado.

Dulce María narra en la misiva que "El Lalo", nombre por el que conocen al supuesto agresor, ha acudido en diversas ocasiones a su vivienda, y lanzando rocas y palabras altisonantes la ha amenazado a ella y a su familia.

"El Lalo arrojó una piedra al portón de mi casa, gritándome "tu, ¡hija de perra!... Enfermera contagiada de covid, eres un peligro para nosotros, te voy a matar y a decapitar, a la par de cada integrante de tu familia de #$%&/() , los mandaré matar".

Tras las amenazas, Dulce María llamó a la policía, quienes tras llegar fueron también objeto de burlas por parte de "El Lalo", quien afirmó conocer a diversos elementos y presumía ser una "persona influyente", con "amigos" incluso dentro de la Fiscalía estatal.

La enfermera relata que el 3 de marzo acudió a denunciar a la Fiscalía especializada en delitos contra la Familia, la cual no pudo interponer por motivos de la pandemia y los horarios que se manejan en las dependencias.

Debido a las amenazas, decidió quedarse en casa de otros familiares; sin embargo, "El Lalo" nuevamente comenzó sus ataques, incluso –asegura- apuntó con un arma de fuego a quienes se quedaron a vigilar su vivienda; "aterrorizada me dirigí a mi domicilio para auxiliar a mi familia, en el camino (...) nos encontramos una unidad policial, la cual estaba tripulada por elementos del ejército mexicano, a quienes les pedí que se detuvieran, les expliqué los hechos y nos acompañaron a nuestro domicilio, donde nuevamente este sujeto se escondió y desgraciadamente no pudieron hacer nada, pues en la Fiscalía no nos dieron ningún documento que amparara que necesitamos protección".

Fue el día 24 de marzo que la mujer logró interponer la denuncia que quedó asentada en la carpeta CI-UAT/D-XI/XAL/1/695/2021; pese a ello y haber documentado la situación con fotografías y videos, no ha recibido medidas de seguridad, por lo que permanece en la incertidumbre y pide a las autoridades responsables atención inmediata, pues las amenazas continúan.

"Hago responsable de mi vida e integridad física, así como la de mi familia a este Sr. "lalo" y a las autoridades competentes que aquí menciono.

"Por favor, señor gobernador, no quiero ser una más en las estadísticas de feminicidios".