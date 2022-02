Ante un posible desfalco por más de 20 millones de pesos en las arcas municipales, daño patrimonial realizado durante la gestión del exalcalde de Espinal , León Humberto Pérez Candanedo, la nueva administración encabezada por Paulino Roberto Salinas Salgado no podrá llevar a cabo su trabajo "con eficacia y prontitud", aseguró el nuevo munícipe.

Las irregularidades se detectaron principalmente en las áreas de Tesorería y Obras Públicas; además, la actual administración no recibió del área de Contraloría Interna documentos o registros, "lo que impedirá que esta administración lleve a cabo su trabajo con eficacia y prontitud", aseveró.

Paulino Roberto Salinas Salgado explicó que existen múltiples irregularidades e inconsistencias importantes en la situación financiera; "con el análisis realizado en la Entrega-Recepción, el daño patrimonial es severo".

El alcalde informó que existen grandes faltantes en el parque vehicular del ayuntamiento, además de un daño considerable; expuso que en los registros obtenidos se encontró que durante la gestión de León Humberto Pérez Candanedo no se realizaron los pagos correspondientes a Derechos Vehiculares y Tenencias, los cuales ascienden a más de 200 mil pesos.

Aseveró que no existe documentación de contratos y trabajos realizados con prestadores de servicios para la reparación y mantenimiento de las unidades, las cuales, informó, están en muy malas condiciones o son ya pérdida total.

Dentro de las erogaciones señaladas durante la Entrega-Recepción, dijo que sobresale la falta de contrato de servicios, además de la existencia de pruebas del pago e informes de estos, enlistando la falta de documentación en los siguientes rubros:

1) Asesoría Fiscal al Ejercicio 2021.

2) Eventos festivos (Día de Reyes y Día del Niño).

3) Apoyo para ataúdes.

4) Gastos por paso de huracán ´Grace´.

5) Arrendamiento de maquinaria por paso de huracán ´Grace´.

6) Reparación y mantenimiento de vehículos de Seguridad Pública.

7) Reparación y mantenimiento de vehículos administrativos y maquinaria del ayuntamiento.

8) Gestor de cierre de administración.

9) Gastos por publicidad.

10) Pruebas antidoping para elementos de Seguridad Pública.

En lo que respecta al saldo al cierre del ejercicio de las cuentas de derechos a recibir efectivo o equivalentes, se reflejan montos no recuperados por más de 10 millones de pesos; afirmó que al ser erogaciones no presupuestadas, por consecuencia no están autorizadas.

El edil dijo que su administración encontró saldos registrados por concepto de pasivos sin evidencia o soporte documental, y reveló que el ayuntamiento no cuenta con recursos para su liquidación, como son el saldo por bursatilización por dos millones 722 mil 880 pesos, lo que no fue reconocido por las partidas presupuestales.

"León Humberto Pérez Candanedo tendrá sólo 15 días para solventar y responder por lo señalado", sentenció el edil.

Así como Espinal, hay otros municipios en una situación similar, pues las nuevas autoridades siguen encontrando irregularidades.