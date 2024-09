Denuncian al gerente de Invivienda; lo señalan de no entregar terrenos a trabajadores

El gerente general del Instituto Veracruzano de la Vivienda (Invivienda), Hazael Flores Castro, fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz porque presuntamente se niega a hacer la entrega de 72 lotes para los trabajadores.

Jacobo Alejandro Castillo Zayas, del Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio de Invivienda (Setsiv), dio a conocer que desde 2018 iniciaron con pagos de terrenos, pero al término de liquidación los predios no fueron asignados.

Esto causó molestias por parte de la plantilla laboral y optaron con hacer pública la denuncia y el caso por el que atraviesan.

"Lotes sí, fraude no"; "somos trabajadores de Invivienda sin vivienda"; "ya liquidé el costo de mi lote a Invivienda y no me la quieren entregar"; "exigimos escrituras y ya pagamos", son parte de lo que se leía en las pancartas que portaban.

Las y los trabajadores ya presentaron una denuncia ante la FGE

Los terrenos que reclaman están ubicados a un costado del fraccionamiento "Nuevo Xalapa", adjunto al parque Natura; "nos llevaron a dos polígonos y que hoy casualmente fueron donados a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz", dijeron durante la protesta.