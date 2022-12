Denuncia Conagua uso de validaciones falsas para obras en Veracruz

El director general del Organismo Cuenca Golfo Centro de la CONAGUA, Pablo Robles Barajas, confirmó que han presentado cinco denuncias contra exfuncionarios de Ayuntamientos por presentar validaciones falsas para realizar obras hidráulicas.

Cuestionado sobre los documentos falsos que se han presentado ante el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) para justificar acciones, el funcionario federal reconoció que alcaldes han entregado información falsa con tal de dar solución a exigencias de pobladores.

Consideró que este asunto se podría atender a partir de una adecuación a la Ley de Fiscalización, pues en ocasiones los municipios proceden de esta forma para intentar atender las exigencias ciudadanas y agilizar obras que son necesarias.

"Es algo que se tiene que trabajar a nivel Legislatura; muchas veces yo entiendo a los alcaldes, hay una emergencia, la atienden y requieren que se haga la obra y si tenemos que esperar los tiempos que está pidiendo el ORFIS y mecanismos de control, pero a veces los alcaldes deben de responder a la exigencia de los ciudadanos", opinó.

El funcionario federal confirmó que generalmente los alcaldes cumplen con las obras y "no hay nada raro", o desvíos de recursos, pero actúan sin tener una validación.

"Lo que pasa es que hubo un desorden durante mucho tiempo en que se hacían obras más hechas que no tenían autorización de CONAGUA y que tenían que supervisarse por CONAGUA; por eso se tuvo que pedir esta validación de las obras".

Robles Barajas añadió que se presentaron denuncias por el uso de 5 documentos o validaciones de la CONAGUA "que no eran reales", aparte de otros 4 en los que se corroboró la información presentada.

"Estamos cumpliendo en tiempo y forma con las validaciones; hay solicitudes de concesiones y estamos en un proceso, en un periodo en que México tiene que determinar cuál es la disponibilidad de agua.

Llega la solicitud, pero si no se ha liberado y no sabemos cuál es la disponibilidad de agua entonces no podemos entregar concesiones; ese es un proceso que ocurre cada 4 años para ver la disponibilidad", añadió.

VIGILARÁN PROYECTOS DEL TRANSÍSTMICO

En otro tema, Robles Barajas añadió que vigilarán que las obras que se realicen por el Corredor Transístmico para que esté garantizada el agua para los polos de desarrollo.

"Viene un año muy interesante, sobre todo proyectos presidenciales sobre todo en el sur, los polos de desarrollo del bienestar, CONAGUA viene con muchas obras importantes (...) Son los polos de desarrollo, los parques industriales que van a estar en la zona de Transístmico; evidentemente requieren que las poblaciones tengan agua", indicó,

Subrayó que no se les puede dar agua a la industria o parques industriales si la población no tiene agua antes: "Se están haciendo cuatro polos de desarrollo y todos están recibiendo el agua suficiente".

Reconoció que existe un déficit de agua por falta de lluvias luego de 5 años en los que ha llovido 20 por ciento menos de la media, lo que afecta en la recuperación de mantos freáticos.