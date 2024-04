¿Daño estructural en nuevo puente de Lázaro Cárdenas? Esto se sabe

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, rechaza las publicaciones sobre presuntos daños estructurales en el puente vehicular "Heberto Castillo", ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas de Xalapa.

Aunque reconoció la existencia de algunas afectaciones en las inmediaciones de la obra, el Ejecutivo aseguró que se llevarán a cabo las reparaciones correspondientes y subrayó que la obra no ha sido inaugurada.

Cabe señalar que integrantes del grupo "Camellón en Resistencia" reportaron supuestos daños en el puente. García Jiménez respondió a las críticas, señalando que podrían deberse a un descontento por la buena aceptación de la obra.

"Esos detalles que se tienen se van a reparar sin problema, porque es un bache al llegar y otro punto y ya, así les ha debido doler (que se realizó la obra)".

OBRA SIGUE SIN SER INAUGURADA

El mandatario aclaró que la obra aún no está finalizada, pero no existen daños estructurales en el puente.

Además, desestimó las imágenes compartidas en redes sociales que mostraban supuestas fracturas en una esquina del puente, argumentando que no pueden considerarse como daño estructural.

"La fotografía de una fractura en una esquina del piso fuera del puente no es daño estructural, digo no sé si sepan eso, pero no sé quién inventa eso".

Además, García Jiménez explicó que la inauguración oficial de la obra aún no ha tenido lugar debido a restricciones por la veda electoral. Sin embargo, se decidió abrir el paso vehicular para evitar congestionamiento.

"Todavía otra mentira dice que después de inaugurado presentó fallas y yo digo ¿a qué hora lo inauguré? Hasta por veda no puedo hacerlo, pero yo instruí que se abriera en el momento en que ya pudieran pasar los carros, aunque no estuviese acabado", agregó García Jiménez.