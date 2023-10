Cuñada de AMLO reprocha a Cuitláhuac abuso de empresas de grúas en Xalapa

María del Carmen Rey Cedillo, esposa de Arturo López Obrador y cuñada del presidente Andrés Manuel López Obrador, se quejó del abuso de las empresas de grúas que operan en Xalapa, y que la administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez no ha logrado poner en orden.

A través de sus redes sociales narró cómo en días seguidos, primero su hija y después ella padecieron el arrastre de sus vehículos, que reconoció se estacionaron en un lugar prohibido.

Sin embargo, se quejó que no del pago de la multa administrativa, sino que las empresas de grúa cobraron con mucha desigualdad y no querían entregarle ningún comprobante de pago.

ABUSOS DE GRÚAS Y FALTA DE TABULADOR, ¿SOLAPADOS POR CUITLÁHUAC?

"La semana pasada por estacionarse en un lugar no permitido, el carro de mi hija fue infraccionado y llevado al corralón, se pagó la multa $130 pesos y de ahí en el corralón se pagaron $800 pesos (No dan recibo ni mucho menos factura o comprobante de dicho pago)", escribió en sus redes.

Y agregó "El día de hoy una servidora le sucedió lo mismo, fui a Tránsito y pague mi multa $130 pesos y de ahí al corralón y cuál fue mi sorpresa que me cobraron $1,200 pesos en base a nada porque no existe tabulador, pregunté en base a que me cobraban mas dinero y ninguna explicación".

Comentó que solicitó le entregaran un comprobante, pero no le entregaron bajo la excusa de que no tenían.

"En mi opinión cobran en base a nada, a cómo te ven te tratan o como ? Me parece muy injusto el trato a los ciudadanos y el pago excesivo y que no exista un tabulador donde se establezca en base a que una semana cobran una cuota y a la siguiente otra cuota del corralón", añadió.

Criticó que esas empresas hagan su agosto a costo de los ciudadanos a rienda suelta, por lo cual cuestionó al gobernador Cuitláhuac García cómo controla el cobro que hacen esas empresas y si verdad cumplen con el pago de impuestos.