Cuitláhuac respalda dar coordinación en Veracruz por Morena a una mujer

El Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, respaldó a la exsecretaria de Energía, Rocío Nahle, en caso de que a Comisión Nacional de Elecciones de MORENA la designe como coordinadora del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación.

Al resaltar que la exfuncionaria del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador "arrasó" en su candidatura a la Senaduría en 2018, el mandatario estatal opinó que Veracruz podría contribuir al cumplimiento de la paridad de género.

"Que la coordinación de los trabajos recaiga en una mujer; no hay de otra en las condiciones que se están trabajando en los nueve estados que van a tener nuevos gobernadores, gobernadoras", dijo el Ejecutivo.

Al insistir que su mensaje no va a dirigido a ninguno de los otros aspirantes a la coordinación, el mandatario dijo "estar de acuerdo" que tanto Eric Cisneros como Manuel Huerta podrían ser buenos coordinadores, así como Zenyazen Escobar.

Sin embargo, el titular del Ejecutivo en Veracruz pidió atender el llamado de unidad lanzado por el presidente y que ambiciones personales o "vulgares" no afecten el proceso.

"MORENA tiene que hacer lo mismo y tiene que obedecer a eso y haciendo las consideraciones que en este momento la Comisión Nacional de Elecciones no va a poder separarse de que las mujeres más posicionadas en estos 9 estados para las coordinaciones en Defensa de la Cuarta Transformación tengan que haber 5 mujeres y no podemos separar a Veracruz de que en la Secretaría de Energía tuvimos a una gran compañera, senadora veracruzana que no solamente llevó al frente uno de los proyectos más importantes de la Cuarta Transformación sino que defendió con ello la soberanía energética nacional, no apartemos de vista eso", dijo García Jiménez en su conferencia en Palacio de Gobierno.

Con ello el mandatario aludió a la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, que fue encomendada por AMLO a Rocío Nahle.

COORDINACIÓN

García Jiménez recordó que este viernes la dirigencia nacional de MORENA dará a conocer a los coordinadores de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz, lo que les permitirá contender por la gubernatura.

"Se va a tomar una decisión sobre quién va a coordinador los trabajos de este movimiento y debemos escuchar lo que dijo el presidente de la República en la Conferencia mañanera (...). Como llanamente lo expresó de no caer en ser ambiciosos vulgares o vulgares ambiciosos; hay un llamado de unidad importante que hace el presidente".

El mandatario estatal pidió atender los resolutivos del INE, ratificados por la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, para que los partidos y alianzas postulen a cinco candidatas a gobernadoras y 4 candidatos a la gubernatura en las entidades que tendrá elecciones en 2024 para renovar a los titulares del Poder Ejecutivo.

"Por eso también reflexionemos ahora sobre lo que el INE impone y ha ratificado el Tribunal Electoral, que en le próxima elección va a haber una disputa electoral entre los partidos tras nueve gubernaturas y al ser un número impar se tenía que decidir entre si son cinco hombres y cuatro mujeres o cinco mujeres y cuatro hombres, el Tribunal ha decidido que se deben de postular a cinco mujeres y cuatro hombres en estas gubernaturas.

"Veracruz está en estados en donde la gubernatura está en juego. No nos deben de motivar aspiraciones personales por cargo, la lucha corresponde al pueblo (...). No traicionar al pueblo y no mentir y siempre atender las directrices que siempre el pueblo nos va dando", añadió García Jiménez.