Cuitláhuac García se deshizo de expedientes de jubilados fallecidos, reclama Ajupiv

"El señor gobernador Cuitláhuac García, hizo un mal montaje de los pagos de seguros de vida y no es cierto", dijo Calixto Azuara Mendívil, uno de los fundadores de la Agrupación de Jubilados y Pensionados del Issste en el Estado de Veracruz (Ajupiv).

Este jueves 21 de noviembre como cada semana, se manifestaron y bloquearon la calle Juan de la Luz Enríquez, frente al Palacio de Gobierno de Veracruz.

Los profesores jubilados, durante los seis años del gobierno de Cuitláhuac García llevaron a cabo las protestas para exigir los pagos de sus prestaciones laborales, así como el del seguro de vida.

Además, acusó que el evento que se realizó en la explanada de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en este ciclo escolar "es cierto que recibieron expedientes, pero no de que se estén pagando, al contrario, ya se deshizo de los expedientes que les fueron a entregar ahí, los familiares de jubilados fallecidos".

Calixto, indicó que los pagos que quedaron pendientes de la época del priista Javier Duarte de Ochoa, se turnaron a Met Life y lo de Cuitláhuac García a la aseguradora GNP, pero ahí se mantienen resguardados.

"A los que les dijeron que fueran a GNP y ahí les dijeron que nos los podían asegurar si no estaba su expediente, porque tenían un montón de expedientes muy grandes, que en primer lugar no los habían revisado, no sabían si estaban completos".

Los jubilados pidieron a la próxima gobernadora Rocío Nahle García que los reciba personalmente para exponerle sus demandas o que designe una persona para que lo haga en su nombre.