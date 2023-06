Yo no tengo pruebas: Cuitláhuac García reconoce sólo sospechas contra jueza Ángelica

El Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, reconoció que no tiene pruebas en contra la jueza Angélica "N", sólo sospechas.

Asegurando que en caso de tener elementos él mismo acudiría a presentarlos, el mandatario acusó que Angélica "N" falsificó pruebas y ordenó liberar a Itiel "N" de forma irregular, concediendo un plazo de una hora.

Igualmente criticó que, hasta la fecha, no se haya aclarado si la jueza se reunió con la defensa del presunto "Compa Playa", insistiendo en que hay sospechas de la actuación irregular de dicha autoridad jurisdiccional.

TENÍA "LIBERTAD DE JURISDICCIÓN"

García Jiménez señaló que el amparo otorgado por el Poder Judicial Federal a Itiel "N" daba "libertad de jurisdicción" a la jueza Angélica "N" para volverlo a vincular a proceso. Sin embargo, ella determinó concederle la libertad.

El llamado "Compa Playa" quedó libre del caso que se le inició por los homicidios de Leonardo Hernández alias "el Brujo" y Eneas Pérez Ramírez, ocurridos en 2018 durante la celebración de un palenque clandestino en Playa Vicente.

Hay que aclarar que, pese a la liberación ordenada por la jueza, Itiel "N" nuevamente fue detenido y vinculado a proceso por el mismo caso. A la par, la Fiscalía procedió en contra de Angélica "N" por los delitos de tráfico de influencias y contra la fe pública.

Este lunes el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, afirmó que la jueza presionó a las autoridades del penal federal de Coahuila "falsificando datos y extralimitándose" para lograr la liberación de Itiel "N", señalado por autoridades como presunto generador de violencia en la entidad.

"¿Por qué le urgía tanto liberar al delincuente? ¿Por qué exigió que se liberara en una hora?", cuestionó el mandatario, presentando un video en el que el Gobierno Federal exhibió que Angélica "N" concedió un plazo de una hora para que Itiel "N" quedase libre.

"Algunos medios le dicen al delincuente ´empresario´. ¿El narcotráfico y asesinato ya son empresas? ¿O cuáles son las empresas a las que se refieren que hasta ´empresario´ le llaman?", insistió.

García Jiménez criticó que el día de la liberación de Itiel "N" sus familiares estaban antes de que iniciara la audiencia esperando la salida del delincuente.

"¿Cómo se da eso? Con comunicación, sin duda y eso no se le pregunta, ahora estamos al revés, en lugar de cuestionar por qué se libera a un delincuente se le defiende casi casi como víctima cuando las verdaderas víctimas son los miles de jóvenes que consumen droga", dijo.

El Ejecutivo también dijo que en los medios de comunicación no le han preguntado a la jueza y a sus hijos si se reunió o no con el abogado defensor, aunque reconoció no tener pruebas para afirmarlo categóricamente.

"¿Tuvieron comunicación directa? ¿el hijo de ella se reunió con él? ¿o quién fue el intermediario? ¿su auxiliar del juzgado?", mencionó.