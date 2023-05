Gobernador minimiza críticas de organizaciones feministas por protesta ante la SCJN

El gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, minimizó la postura de organizaciones feministas del país sobre la manifestación que realizaron el Ejecutivo y el Poder Judicial de Veracruz frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en donde se mostró un ataúd con la imagen de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández que fue tomado como apología del delito.

Al respecto, García Jiménez justificó que la Suprema Corte ha tomado partido a favor "de los conservadores", de ahí que la población esté molesta con los integrantes del máximo tribunal de justicia del país.

Afirmó que la posición de los ministros es contra la llamada Cuarta Transformación, presumiendo que esta tiene el apoyo del 70 por ciento de la población.

"Sin embargo, nosotros recurrimos a las vías pacíficas del país para mostrar nuestra inconformidad", justificó.

NIEGA VIOLENCIA POLÍTICA

Así, negó que haya sido un acto de violencia política contra la ministra, aseverando que únicamente es "un sentido figurado" para decir "se acabó este sistema", destacando que otros partidos como el PAN también han usado ataúdes para protestar.

Señaló que únicamente se trata de mostrar una inconformidad para terminar con el sistema actual de elección de los ministros, que debe someterse a la decisión de los ciudadanos mediante el voto directo y universal.

"Pero claro, no quieren transmitir este sentido, le rebuscan. No se desea la muerte de la ministra, es infantil que se diga de esa manera, se quiere ocultar el verdadero sentido de la manifestación", expresó.

Afirmó que los medios de comunicación mienten y tratan de manipular a las masas para desviar el sentido de la manifestación que se llevó a cabo este sábado en la Ciudad de México.

Periodista miente: Gobernador

Dijo igualmente que se mintió sobre la supuesta agresión a un periodista, afirmando que fue el reportero el que agredió a los manifestantes, puesto que la derecha "quiere ver sangre".

"Montaron un show mediático y hay quienes hacen eco de ese show. Quieren montar que hay violencia, pero no dicen nada cuando textualmente uno de estos voceros que hoy están poniendo el grito en el cielo, uno dice que a todos los de MORENA si fueran de la Santa Inquisición, a todos los ahorcarían", dijo.

Cuestionó el por qué "no se le fueron" contra jueces federales que han liberado a quienes presuntamente colaboraron en feminicidios, como el de la joven Monserrat Bendimes en el puerto de Veracruz.

"Eso lo callaron, no le dicen nada al juez. No es una interpretación mediática, el juez los liberó y resulta que es el mismo juez que liberó a uno de los porkys y ustedes no dicen nada, no cuestionan al juez", reclamó a una reportera en la conferencia de este lunes.

Acusó que la ministra Norma Piña "es el ariete" de la porción conservadora del país, cuya posición ha sido revocar todas las decisiones que emanan del Ejecutivo Federal.

Insistió que la intención de tratar de manchar el movimiento deriva en el descrédito periodístico de quienes han difundido las posturas en contra.

El mandatario retó a aquellos que están en contra de la cuarta transformación, tienen poder de decisión en el voto, aunque ironizó que son los opositores, los que "casi" desaparecen del mapa político.

Por otro lado, dijo que en torno a la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción, se le dio entrada y en su momento, decidirá si se judicializa o no.

"Nosotros vamos a estar atentos porque en esta ocasión sí la hice yo. Yo la firmé y yo la puse", dijo.