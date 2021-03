Cuitláhuac: Cisneros se queda; no hay cambios en el gabinete

Una vez más el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aclaró que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, no dejará de formar parte de su administración estatal, y refirió que tiene diversas actividades que está realizando.

No hay cambios en el gabinete y mucho menos del secretario de Gobierno que le he encargado tantas cosas, ha de estar saturadísimo".

Al ser cuestionado al respecto en conferencia de prensa, negó también la posibilidad de que llegue a este cargo el ex secretario de Gobierno, Enrique Ampudia, a quien dijo desconocer.

También negó que señalar tal hecho sea golpeteo político pues hay libertad de expresión y él puede aclarar cualquier situación.

"No conozco al tal Enrique Ampudia, cómo voy a nombrar a alguien que ni conozco, pero el secretario tiene mucho trabajo como para distraerse en otras cosas. No creo que sea golpeteo, están en la libertad de decir lo que gusten, pero qué bueno que pregunten aquí y se aclara, no hay", dijo.

El mandatario estatal expuso que a Cisneros Burgos le encargó "reforzar lo cultural por su contacto con municipios".

Lo anterior con el objetivo de generar un ambiente diferente en zonas donde se tenían riesgos de inseguridad; "jóvenes que pueden estar yéndose hacia alguna actividad ilícita, que se cree una distracción que lleve a convivio, al rescate de valores, la otra que tiene que ver con seguridad, la gobernabilidad".

Luego de la firma del acuerdo Veracruz por la Democracia, expuso que el secretario de Gobierno es el encargado de darle seguimiento a nivel estatal y también la participación del estado a nivel nacional.