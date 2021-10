Cuitláhuac , en espera de que Poder Legislativo y alcaldes se contagien de austeridad

Señaló que no hace viajes al extranjero con cargo al erario cuando antes se iban con "comitiva", "esos privilegios que se otorgaban pagado por el pueblo veracruzano, ya no; esa es la austeridad, algunos medios han querido confundir a la población de que por austeridad no hay servicios, no es así, gracias a la austeridad nosotros pudimos atender los hospitales".

Refirió que cuando el secretario de finanzas José Luis Lima Franco habla de un presupuesto austero considera que se trata de no tener privilegios y la invitación es que los poderos autónomos sigan ese ejemplo.

"Que se quiten privilegios, los de arriba, eso es a lo que conminamos al poder legislativo, judicial, ya el poder judicial dio un excelente ejemplo, 21, 22 magistrados, le entraron no solamente a reducir sus ingresos sino también al plan de austeridad, o sea quitarse otros privilegios, de los 33 y otros más decidieron hacer este gesto de disminuir sus ingresos reduciendo bonos en un porcentaje lo cual es muy loable, de esa manera no solo esperamos contagiar al poder legislativo sino también a las y los presidentes municipales".

Sostuvo que de ahí se podría generar un ahorro que podría invertirse en mejorar los servicios que otorgan a la población, "eso es austeridad para nosotros".

Cuestionado sobre los panteones ministeriales, dijo que hay uno proyectado en Coatzacoalcos, con proyecto ejecutivo donde se tiene ya la fuente de ingreso que es con la participación estatal, de la Fiscalía General del Estado y Federal, además de una donación.