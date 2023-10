¿Cuántos casos de dengue se reportan hoy en Xalapa?

La ONU alertó sobre un aumento en los casos de dengue presentes en América Latina y el Caribe, que suman 3 millones 508 mil 157 en lo que va de este 2023.

A inicios del año, comenzaron a registrarse brotes de magnitud considerable, siendo en el mes de julio, cuando ya superaban los 2.8 millones de casos registrados.

Brasil, Perú, Bolivia, Colombia y México tienen actualmente el mayor número de casos graves, este último con 141, la cifra más baja de la lista.

Hasta el 2 de octubre, la Secretaría de Salud reportó 26 mil 956 casos confirmados, de los cuales el 73 por ciento se concentra en Yucatán, Veracruz, Quintana Roo, Morelos y Puebla. Asimismo, registró 48 defunciones, lo que genera un índice de letalidad del 0.40 por ciento.

Por la acumulación de 40 casos de dengue clásico en Xalapa y sus comunidades, el ayuntamiento local y la Jurisdicción sanitaria número 5 intensificaron las jornadas de descacharrización y fumigaciones, informó el regidor titular de la comisión edilicia de Salud y Asistencia, Martín Espinoza Roldán.

Espinoza Roldán, recomendó a los xalapeños que en caso de resultar contagiado por el virus del dengue, den aviso de inmediato a la Jurisdicción Sanitaria a fin de iniciar acciones de fumigación en su calle y así evitar más contagios.

El regidor aclaró que aunque se habla de 40 casos hasta el día de hoy, aún se conoce con exactitud la cifra total, porque hay personas contagiadas que acuden con un médico particular el cual no da aviso a la Jurisdicció Sanitaria, y no a su Centro de Salud.

"Hay cuarenta casos pero muchos enfermos no acuden a las clínicas y Centros de Salud para su debida atención, por lo que no son registrados, sin embargo hay un compromiso de subir las jornadas de descacharrización e invitar a la gente que vaya a su clínica para aumentar la fumigación".

Expuso.

Mientras tanto, la Secretaría de Salud y Dirección de Servicios de Veracruz (Sesver) intensifica las fumigaciones en las calles y colonias donde se registró algún caso positivo de dengue.