Critica Arzobispo de Xalapa falta de acción ante vandalismo en protestas

El arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, criticó la falta de acción y castigo contra quienes realizaron actos vandálicos en la marcha del pasado lunes, por lo pidió al gobierno estatal que esos hechos no vuelvan a ocurrir.



Recordó que un grupo de hombres y mujeres con el rostro cubierto ocasionaron daños importantes a negocios, iglesias, medios de comunicación y también, la iglesia de El Beaterio.



En su homilía en la Catedral Metropolitana de Xalapa acusó que pese a los daños causados la autoridad no haya intervenido de ninguna forma.



"Desde luego vemos que es una permisión demasiado amplia, ellos proceden con toda impunidad porque saben que no les van a hacer nada y ni siquiera pagan su culpa, ni resarcen los daños que causan. Cuando una persona causa daños debe pagarlos, porque no son suyos, son propiedad ajena, privada y no tenían nada que ver con la marcha. Creo que eso no es conveniente".



Expuso que aunque el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos y el presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero dieron un mensaje, tampoco se comprometieron para que esto se remedie.



"Tampoco se comprometieron a que esto se remedie, dijeron que se podrían presentar denuncias a la Fiscalía (general del Estado) pero ahí quedó todo el asunto. Yo creo que eso no está bien para nuestra ciudad y no conviene que sigan fomentando ese tipo de agresiones violentas que atentan contra el estado de derecho y contra terceros, personas que no tienen nada que ver con lo que están haciendo", dijo.



Refirió que toda persona tiene derecho a marchar y manifestarse, pero no a destruir y pintar leyendas ofensivas para otras personas y pidió primero a Dios, "pero sobre todo a las autoridades que esto no se repita, si no que sea controlado y bien llevado para que respeten el derecho de los demás".



"Venían pintarrajeando paredes, destruyendo cristales, muchos negocios, también incluyendo las oficinas del Diario de Xalapa, la barda de la Curia Diocesana, la Iglesia Bautista, instalaciones de bancos, son cosas muy costosas y pues resulta que lo pueden hacer con toda tranquilidad, incluso destruyeron parte de la fachada de la policía, en Palacio de Gobierno y para variar, golpearon y ramonearon el Templo Expiatorio de El Beaterio" añadió.