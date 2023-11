Crisis cafetalera en Coatepec: adelanta cosecha y precios en picada

Miembros del Consejo Regional del Café de Coatepec afirmaron que la cosecha se adelantó un mes debido a los efectos del cambio climático, lo que genera nuevas afectaciones para el sector cafetalero.

Reconocieron que no estaban preparados para la recolección, por lo que no tienen suficiente mano de obra, misma que no tiene garantizado un ingreso objetivo.

CRISIS EN PLANTACIONES

"Y eso está trayendo que el café prácticamente se esté quedando en las plantaciones", mencionó Cirilo Elotlán Díaz, quien a su vez señaló que el precio del aromático "está por los suelos".

Y es que en los últimos días se han pagado en la región entre 6 y 7 pesos con 40 centavos por kilo de café cereza, lo que representa una disminución de más del 50 por ciento comparado con la cosecha antepasada.

En ese sentido, los productores de café señalaron la falta de políticas públicas por parte del gobierno para atender las necesidades del sector cafetaleros, el cual aseguraron, sigue olvidado por el gobierno estatal.