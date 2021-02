Covid complica a independientes reunir apoyos en Veracruz

Este miércoles, aspirantes a candidaturas independientes del estado se manifestaron en las afueras del Organismo Público Local Electoral (OPLE) Veracruz para solicitar una ampliación del plazo que les permita recabar firmas y obtener las candidaturas puesto que la pandemia les está complicando ese requerimiento.

De acuerdo con Oliver Olmos Cabrera, aspirante a la alcaldía de Veracruz por la vía independiente, en el estado de Puebla se logró obtener 12 días más para recaudar las firmas que exigen los órganos electorales.

"También allá lograron que fuera el uno por ciento del padrón electoral el que se tiene que pedir para los candidatos independientes en su recolección de firmas, ya hay antecedentes y un fallo del Tribunal Electoral Federal y que se ha dado en otros estados; es en Veracruz donde lo han subido al tres por ciento, lo cual es bastante desigual y más en época de pandemia", dijo.

Explicó que entregaron un oficio solicitando que, en función de la situación de la emergencia sanitaria por el covid-19, se amplíe el plazo 20 días más, pues oficialmente vence el próximo 22 de febrero.

También dijeron que la aplicación Apoyo Ciudadano-INE les ha estado afectado porque mucha gente teme participar por la contingencia sanitaria y ello los pone en desventaja.

"Se están violando los principios de legalidad y certeza jurídica de cada uno de los candidatos independientes que están en el proceso de recolección de firmas de apoyo ciudadano. Estamos esperando que el órgano electoral defina una estrategia con respecto a la pandemia y con respecto al riesgo que tienen nuestros captadores y nuestra gente que está apoyándonos en la recolección de firmas", dijo.

Abundó que la población tiene miedo de contagiarse y no está otorgando su firma de apoyo, "porque a la hora de pedirles el apoyo se les tiene que tomar una foto y se les tiene que pedir que se quiten el cubrebocas, lo que hace que la gente tenga miedo y nos está provocando mucho retraso".

Refirió que en Veracruz les están exigiendo la firma del tres por ciento del padrón electoral para acceder a la candidatura independiente, lo que resulta difícil y por lo que pidieron disminuirlo al uno por ciento, así como eliminar la parte de la dispersión pues les exigen el dos por ciento de cada sección.

Acusaron que no hay cancha pareja por parte de los órganos electorales que han demostrado no estar del lado de los ciudadanos; no descartaron la posibilidad de tomar las instalaciones para que sean atendidas sus demandas e interponer un recurso ante los tribunales electorales.