COVID-19 en Veracruz: 50 casos nuevos, 45 fallecimientos y 401 sospechosos

Dando seguimiento diario al panorama del coronavirus (COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad han sido estudiados 2 mil 401 casos, de los cuales mil 656 resultaron negativos.

401 sospechosos de 69 municipios continúan en investigación: Veracruz 125, Coatzacoalcos 48, Boca del Río 27, Cosamaloapan 23, Poza Rica 22, Córdoba y Minatitlán 14, Orizaba 11, Xalapa 8; Cosoleacaque, Fortín, Ixtaczoquitlán y Jáltipan 5; Medellín y Zongolica 4; Acayucan, Agua Dulce, Alvarado, Coatepec, Río Blanco, Santiago Tuxtla, Tihuatlán y Tuxpan 3; La Antigua, Jalacingo, Misantla, Nanchital, Nogales, Pánuco, Papantla, Paso del Macho, Puente Nacional, San Andrés Tuxtla y Tierra Blanca 2.

Además de Álamo, Amatlán de los Reyes, Atoyac, Atzacan, Ayahualulco, Camerino Z. Mendoza, Carlos A. Carrillo, Catemaco, Cerro Azul, Chacaltianguis, Chinameca, Chinampa de Gorostiza, Coatzintla, Cotaxtla, Coyutla, Gutiérrez Zamora, El Higo, Hueyapan, Huiloapan, Ixhuatlancillo, Ixmatlahuacan, Jamapa, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Lerdo de Tejada, Mariano Escobedo, Perote, Soconusco, Tamiahua, Tezonapa, Tlalixcoyan, Tonayán, Tuxtilla, Úrsulo Galván y Xico, 1.

La cifra de positivos es 515 en 69 demarcaciones: Veracruz 187, Coatzacoalcos 57, Boca del Río 47, Poza Rica 42, Minatitlán 12, Orizaba y Xalapa 11; Alvarado y Papantla 8; Córdoba, Cosoleacaque, Fortín y Medellín 7; Cosamaloapan 6; Martínez de la Torre y San Andrés Tuxtla 5; Amatlán de los Reyes, Emiliano Zapata, José Azueta, Santiago Tuxtla, Tierra Blanca y Tuxpan 4; Acayucan, Coatzintla, Ixtaczoquitlán, Misantla y Tlacotalpan 3; La Antigua, Ayahualulco, Cerro Azul, Jáltipan, Maltrata, Perote y Puente Nacional 2.

Así como Actopan, Agua Dulce, Amatitlán, Ángel R. Cabada, Carlos A. Carrillo, Catemaco, Cazones, Chacaltianguis, Chinampa de Gorostiza, Las Choapas, Coatepec, Coscomatepec, Hueyapan, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlán del Sureste, Jalacingo, Lerdo de Tejada, Mariano Escobedo, Miahuatlán, Nanchital, Naranjos, Nogales, Oluta, Pánuco, Rafael Delgado, Río Blanco, Saltabarranca, Tantoyuca, Tezonapa, Tihuatlán, Tlalnelhuayocan, Totutla, Tres Valles y Úrsulo Galván, 1.

Al momento, 180 pacientes permanecen en recuperación tras 14 días de seguimiento; 285 más en aislamiento y estricta vigilancia.

Hay registro de 45 fallecimientos en 18 municipios: Veracruz 13, Coatzacoalcos 8, Poza Rica 5, Martínez de la Torre 3, Boca del Río y Minatitlán 2; Alvarado, Amatitlán, Ángel R. Cabada, Chinampa de Gorostiza, Coatzintla, Emiliano Zapata, Fortín, Medellín, Misantla, Perote, Tlacotalpan y Totutla 1. 35 de ellos presentaron al menos una comorbilidad (diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad renal o cardiaca y VIH) o factor de riesgo como tabaquismo; sin embargo, en 6 defunciones no se identificó ninguna.

Mañana jueves 30 de abril se celebra el Día del Niño, por favor festeja en casa y no salgas ni a parques ni centros recreativos.

Por otro lado, el Comité Técnico de Salud evaluará los avances y nuevas medidas de prevención para aplicarse y reducir así la probabilidad de exposición y transmisión del virus.

Hasta el momento, en la entidad se han ocupado 231 camas destinadas a COVID-19; esto significa el 25 por ciento de capacidad. Actualmente, hay 60 pacientes en hospitalización y 172 camas se mantienen aún sin uso. El Gobierno del Estado trabaja para la adecuación de los espacios alternos en Xalapa, Veracruz, Orizaba, Coatzacoalcos y Poza Rica.

No obstante, para no saturar los hospitales y áreas destinadas a la atención de enfermos por la pandemia, es necesario que no bajes la guardia para salvar más vidas. Insistimos: Quédate en casa ¡Ahora!

Para mayor información, la ciudadanía puede consultar la página web coronavirus.veracruz.gob.mx o llamar al número gratuito 800 012 34 56, donde especialistas le orientarán con respecto a los síntomas y acciones pertinentes, además de ofrecerles asistencia psicológica.