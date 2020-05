Continúa Ayuntamiento de Xalapa adquiriendo material de protección

El gobierno municipal adquirió un total de 30 mil caretas de policarbonato que ofrecen una protección mayor, por lo que de acuerdo con el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, se está determinando la forma en que serán distribuidas y los sectores a quienes se les proporcionarán.

"Lo que nos interesa mucho es dárselo a los trabajadores que todos los días están enfrentando una mayor interacción, los trabajadores que están en el sector de los alimentos porque ese no puede parar, ya sea el carnicero, trabajadores de tiendas de abarrotes, y ofrecerlo gratuitamente", dijo.

Durante el informe que proporcionó en la sesión de cabildo de este lunes dijo que se busca entregar al sector del transporte público como a los choferes que todos los días están interactuando con la población, así como a los taxistas.

Consideró que se deberán estar contemplados los trabajadores de Protección Civil, Seguridad Ciudadana, Participación Ciudadana, inspectores de Comercio y el área de Limpia Publica.

De esa forma remarcó que se han adquirido tres mil gafas de seguridad y 770 overoles de aislamiento, así como mil 188 litros de gel antibacterial que se ofrecen a la entrada de varios establecimientos.

El alcalde recordó que se adquirieron 300 mil cubrebocas fabricados por una empresa xalapeña que se han estado entregando de manera gratuita a la población que acude a los espacios donde se reúne más gente como mercados, tianguis o terminales de transporte.

Recordó que fueron adquiridas seis mil despensas de las cuales se han entregado tres mil 600 y se continuará con este programa. Adicionalmente, dijo que a estas despensas se suman a las que el DIF reparte entre población vulnerable.

"Estas despensas se contemplaron como un paquete de apoyo a la población trabajadora que en este momento no tiene oportunidad de llevar a cabo su actividad tradicional, estoy hablando de los boleros, meseros, gente que trabajan bares o cantinas, trabajadores y trabajadoras del sector de los alimentos que en este momento no tiene oportunidad de desempeñar su actividad productiva y no tienen ingresos", dijo.