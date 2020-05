Contingencia no debe dejar a deudores en indefensión: Barzón

La coordinadora de Barzón de Resistencia Civil, María Teresa Carbajal Vázquez, consideró que la posible situación de insolvencia económica por la pandemia por COVID-19 no puede dejar a las personas o deudores en una situación de desventaja o desequilibrio social, por lo que llamó a permanecer vigilantes para no ser víctimas de algún abuso o presión por parte de los cobradores.

Por ello consideró que es el mejor momento para conocer los derechos como deudores para hacer resistencia y no sentir en ningún momento que no poder pagar los convierte en delincuentes.

"Insolvencia no es delincuencia y creo que hay que estar atentos a que ahorita no puede haber embargos porque las autoridades están en esta situación de cuarentena, no se están atendiendo los asuntos de orden mercantil, civil en el tema de recuperación de cobranza y que no sean las personas víctimas de engaño", dijo.

Sostuvo que aunque no se puede hacer cobranza judicial porque los juzgados se encuentran cerrados, los despachos de cobranza que se encargan de la recuperación de adeudos siguen laborando y los cobradores o representantes de diversas empresas seguirán haciendo su labor.

Ante ello consideró importante que las personas no entreguen dinero de manera directa a ningún cobrador y que siempre respalden los acuerdos con un convenio que sea debidamente firmado por su acreedor, en donde se comprometan a que cualquier cantidad recibida será aplicada al adeudo y la forma de ello.

"Si va a ser a capital, a intereses, etcétera, porque también se corre el riesgo de que quien está recibiendo ofertas les digan que va a ser para liquidar en su totalidad la deuda y cuando pase esto resulte que se trató de un abono", añadió.