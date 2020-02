Constante capacitación y actualización de los docentes es prioridad: Zenyazen

El Secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García participó en la reunión de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación que encabezó el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán.

Zenyazen Escobar destacó que uno de sus planteamiento durante la reunión fue la constante capacitación y actualización que requiere la docencia y puso como ejemplo de acción el programa Matemáticas para todos, que está dando herramientas al personal.

Destacó la coincidencia en muchos temas con los secretarios de educación de los estados. Cabe destacar que dicha, reunión tuvo como objetivo establecer una agenda que contribuya a impulsar el desarrollo del Sistema Educativo Nacional.

La presidenta de esta institución, Etelvina Sandoval Flores, invitó a las autoridades educativas a trabajar, de manera coordinada, para lograr la meta de brindar una mejor educación básica y media superior, que esté al alcance de todas y todos los mexicanos.

Al clausurar el encuentro, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, afirmó que el cambio de paradigma en materia educativa reafirma uno de los principales compromisos del Presidente Andrés Manuel López Obrador para alcanzar una educación con equidad y excelencia, centrada en las niñas y niños y en la revalorización del magisterio.

Por lo que llamó a establecer mejores y mayores canales de comunicación con MEJOREDU para trabajar como un solo equipo, y para que, en el marco del Acuerdo Educativo Nacional, se otorguen mejores condiciones de trabajo, formación y capacitación al magisterio, y se establezca una atención individualizada que permita elevar el aprendizaje de las y los alumnos.

"No dejemos solos a nuestras niñas y niños. No los hagamos sentir solos, como muchas veces sucede, y más en el mundo moderno que estamos viviendo en donde hay muchísimos problemas en la familia. No puede haber abandono de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes", agregó.

Asimismo, convocó a los integrantes del MEJOREDU a dar lo mejor de sí para contar con un organismo que apoye a todo el cuerpo docente nacional en su capacitación y desarrollo, que eleve la calidad de la educación y de seguimiento a las políticas implementadas en materia de mejora continua.