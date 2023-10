Consejos para no quedarte sin agua en Xalapa ¡No la riegues!

Xalapa, capital de Veracruz, sufre desde hace meses por la falta de agua en prácticamente todas sus colonias y congregaciones; ya sea por la sequía o por fallas en la red de distribución, las y los xalapeños cada vez padecen más por no tener este servicio indispensable.

Seguramente, aunque sea una vez, te ha tocado hacer malabares para no quedarte sin agua; por eso, te damos algunos consejos para que no te afecte tanto el estiaje en Xalapa.

Almacena agua en recipientes cerrados

Como seguramente ya haces, cuando cae agua es momento de almacenar una reserva en cubetas o baldes bien cerrados, esto para evitar mosquitos y otras plagas que se reproducen en ese ambiente.

Esta agua te servirá seguramente para alguna emergencia y no solo usar la que tienes en el tinaco.

Reutiliza el agua de la lavadora

Admítelo; siempre que lavas ropa pocas veces reutilizas esa agua con jabón para otro propósito y siempre se termina tirando por la coladera.

En vez de esto, puedes usarla para lavar el patio o reusarla para el sanitario y así ahorrar un poco de agua limpia que seguro te servirá para lavar los trastes o para darte un baño rápido.

Baños rápidos en vez de ‘conciertos’ en la regadera

Muchos tenemos la costumbre de poner música mientras tomamos una ducha y hacer un concierto en la regadera, sin tomar en cuenta el agua que se desperdicia mientras fingimos ser una estrella del pop.

Mejor, toma un baño que no dure más de cinco o diez minutos, cerrando la llave mientras usas el jabón y el estropajo, lo cual permitirá que te ahorres tiempo y varios litros de agua.

Recolecta agua de lluvia

Una de las estrategias más usadas en Xalapa, aprovechando los chubascos de los últimos días, es el almacenar agua de lluvia.

Ya sea colocando una cubeta en el patio o en el techo o mediante procesos más detallados que incluso la filtran, la idea es no desaprovechar lo que nos regala la naturaleza.

¡No la desperdicies!

Tal vez la forma más fácil de ahorrar agua es haciendo un buen uso de ella; el no usar mangueras para lavar nuestro auto o para limpiar la banqueta seguramente nos ahorrará ahorrar decenas de litros de un recurso que cada vez es más escaso.

También es conveniente revisar las llaves en el baño, la cocina o el lavadero para ver que no haya fugas, lo cual no solo nos ayudará a evitar que se desperdicie, sino a no pagar de más por este servicio.

Y tú, ¿de qué manera evitas quedarte sin agua en Xalapa?