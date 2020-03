Consejo técnico en la entidad por aislamiento: Zenyazen

El secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, anuncio que este lunes 23 de marzo se realizará el Consejo Técnico en todo el estado puesto que las actividades de la dependencia a su cargo no pueden parar.



En un mensaje dirigido a los maestros señaló que con ello se implementarán todas las acciones que se han aplicado a través de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación de Veracruz ante la situación del aislamiento voluntario que se tiene con la comunidad estudiantil.



"En ese sentido reiterar que aquí en oficinas centrales reiteramos que tenemos que seguir laborando que no podemos como administración pública y la Secretaría de Educación parar labores, tenemos que continuar, tenemos muchos pendientes como tal, el análisis de horas adicionales, vacantes temporales, definitivas y remanentes", dijo.



Asimismo, la validación de vacantes para los nuevos ingresos, las publicaciones de contenido, así como cálculos de nómina y las asignaciones de nuevas plazas de maestros.



"Aprovechar estos días en oficinas centrales para ir solucionando todos los pendientes como la falta de maestros que ha sido una constante y reiterarles que no podemos parar el servicio público, tenemos que continuar, hemos tomado las medidas necesarias aquí en la Secretaría de Educación con los seis filtros que se han puesto en las entradas "dijo.



Subrayó que jamás pondría en riesgo a las y los trabajadores de la secretaría, "pero no podemos parar, tenemos que continuar trabajando por las y los veracruzanos y toda la comunidad escolar".