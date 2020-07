Conmina Iglesia a veracruzanos a usar cubreboca

El arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, llamó a la población para hacer uso del cubreboca en lugares cerrados y en la calle, así como atender todas y cada una de las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar contagios de Covid-19 pues refirió que los hospitales de la ciudad están saturados.

Tras reconocer que los casos de covid-19 se han hecho cada vez más cercanos, el prelado recordó que la entidad se encuentra en alerta máxima de contagios, pues se encuentra en rojo en el semáforo epidemiológico.

Al finalizar la misa de este domingo en la Catedral Metropolitana de Xalapa refirió que ante la pandemia por el coronavirus se han atrasado celebraciones de Semana Santa, como es la Misa Crismal, la cual se llevará a cabo en el mes de agosto, además de la ordenación de varios próximos sacerdotes, lo que se llevará a cabo en espacios amplios y con muy poca gente.

"Casi todas las familias o muchas familias tenemos integrantes que están enfermos de Covid, hay algunos que se alivian en sus casas, otros van a los hospitales. Los Hospitales de Xalapa que son el Centro de Alta Especialidad, el Seguro Social están saturados, no se encuentran camas", dijo.

Reyes Larios hizo un llamado a la población para estar pendientes y ante los primeros síntomas se consulte al especialista, dado que, cuando se hace a tiempo no es necesario ir a dar a un hospital.

Reiteró que, de los integrantes de la Iglesia Católica, sacerdotes también han enfermado entre ellos el padre Gilberto Suárez el vicario general.

"Es una enfermedad que no permite la visita de nadie y todas las personas que han tenido un contacto tienen que pasar un tiempo de cuarentena para que de esta manera quede seguro que no es portador. Hay que tener mucho cuidado y atención. Si tienen algún enfermo en su casa tienen que aislarlo de tal manera que no tengan el contacto, aunque duela", pidió.

"Tenemos que seguir con la oración y todos los cuidados", dijo al pedir orar por todos los que están enfermos por Covid-19 y otro padecimiento, para que encuentren la salud.