Conflicto de Rusia y Ucrania impactaría en costo de las tortillas y otros productos

Al no ser autosuficientes en la producción de maíz ni Veracruz ni otros estados de la República, la distribución internacional del grano está en peligro.

De acuerdo con Bernardo Martínez Ríos, presidente de la Canaco Xalapa, el costo tanto de la tortilla como de otros productos de la canasta básica peligran ante esta situación.

Aunque los proveedores no han advertido sobre un incremento de los insumos, el aumento es inminente.

"No nos han avisado formalmente los proveedores, si teníamos nosotros la incertidumbre de que este año probablemente habría otro incremento al precio de la tortilla, todo está dependiendo de los precios internacionales en que se está moviendo el maíz, sabemos que probablemente con el tema de la guerra de Ucrania, esto iba a afectar, se había puesto ya sobre la agenda el abasto de granos, no solamente el maíz, si no otros granos, y que esto podría traer como consecuencia el incremento"

La inflación es otro de los factores que podría causar el incremento en el costo de un producto derivado del maíz, la tortilla.

"Estamos viviendo una escalada inflacionaria en comodines, el maíz no se está salvado y esto es lo que finalmente repercuta en el precio que se tienen del maíz"

Aunque se han buscado alternativas para detener el incremento del kilogramo de la tortilla debido a la crisis de producción de maíz, tanto nacional como internacional, no es probable que el kilogramo de tortilla se mantenga y el incremento paulatino es una realidad.

Por esta razón, la tortilla podría reportar constantes incrementos en su costo a lo largo de este año, de manera que se han comenzado a buscar alternativas para que esto impacte de la manera menos caótica en el país.