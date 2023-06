Conductores ‘atascan’ Hacienda para canjear placas en último día

Decenas de contribuyentes se aglomeraron en las oficinas de Hacienda ante el último día para realizar el pago de derechos vehiculares 2022, mismo que vence este jueves 30 de junio y les permite acceder al derecho de canje de placas.

La mayoría de los interesados expresó su inconformidad por tener que esperar durante más de tres horas bajo el sol y en medio de filas que se extienden varios metros.

“Tengo tres horas y no avanza ni un metro; no sé qué piensan o qué están haciendo”, reprochó Juan Pablo Alanís, uno de tantos que cuestionó el servicio otorgado en las oficinas ubicadas sobre la calle Santiago Bonilla, a espaldas de la Torre Hakim.

Y es que los contribuyentes reclamaron que el personal a cargo del trámite es insuficiente y no los atiende con agilidad. Además de que varios trabajadores darían preferencia a supuestos gestores que entran y salen de las instalaciones con mayor rapidez.

“Llega uno y el señor está tomando cafecito y, para variar, vemos que otros entran y salen con las placas más rápido, eso es lo que pasa”, agregó Irineo Cazas, otro de los inconformes.

Aunque los contribuyentes con las antiguas placas en mano ya sabían que tenían hasta el 30 de junio para realizar los pagos, la mayoría afirmó que su morosidad se debió a la falta de recursos y tiempo.

“El trabajo a veces no lo permite, porque no es lo mismo trabajar en una oficina que en el campo; entonces no se da uno tiempo para todo”, mencionó Irineo.

Además de las dudas por la documentación que deben presentar, entre los interesados también existe la confusión sobre la fecha límite del cambio.

Y es que el personal de Hacienda aclaró que este 30 de junio vence el plazo para realizar el pago de los derechos vehiculares y no el cambio de las placas, mismo que se podrá realizar el resto del año.