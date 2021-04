Con Verónica Hernández, maltrato animal no importa en Veracruz, acusan

La titular de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, Marcela Aguilera, prácticamente abandonó la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales (FEDAYCA).

De acuerdo con animalistas del Estado, quienes piden anonimato, el organismo ya prácticamente abandonó el tema tras el arribo de Verónica Hernández Giadáns en septiembre de 2019.

"Abrieron enlaces en los años pasados y las unidades no querían declarar. No atienden sábados ni domingos, no hay coordinación entre C4 y Fiscalía. No les dan la importancia a los animales no humanos (...).

"Tampoco se activa al primer respondiente. En conclusión, los casos no son tratados como lo marca el Código penal del Estado", acusaron.

Cabe destacar que desde 2019 en el Estado solamente una persona ha sido vinculada a proceso por maltrato animal.

Sin embargo, en la entidad se han reportado muertes masivas de animales y diversos casos de agresiones, pero los resultados de la FEDAYCA han sido pobres.

El organismo reporta que en 2019 se presentaron 83 denuncias por maltrato animal y en 2020 sumaron 107 denuncias.

Sin embargo, la Fiscalía Especializada, bajo el mando de Lauro Ramos Olmos, únicamente vinculó a proceso a una persona.

En dicho periodo, por las 190 denuncias se abrió la carpeta de investigación correspondiente, sin embargo, el 99 por ciento no genera resultados para proceder contra los agresores.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, en Veracruz tampoco ha habido casos de ciudadanos puestos a disposición por este delito.

Desde agosto de 2019, previo a la llegada de Hernández Giadás qal organismo en el mes de septiembre de ese año, la FEDAYCA prácticamente dejó de reportar acciones en torno al tema del maltrato animal en la página oficial del organismo y redes sociales.

En 2018 la Fiscalía reportó que Constantino "N" fue sentenciado a dos años y tres meses de prisión, además de ser multado con 40 mil pesos de sanción económica por agredir a un perro a machetazos.

En 2019 la FEDAYCA procedió en contra de Pedro "N", por el probable delito de maltrato hacia un perro, identificado como "Viejito Lindo", quien murió tras ser ahorcado. El presunto agresor murió en prisión antes de que le dictaran sentencia.

El Código Penal establece que quien cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal causándole sufrimiento o heridas, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a cien días de salario mínimo.

Además, a quien provoque la muerte del animal por actos de crueldad se le impondrán de uno a tres años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario mínimo, así como el aseguramiento de todos los animales que en ese momento tenga bajo su cuidado o resguardo.

Las sanciones previstas se incrementarán en una mitad, si se prolonga la agonía o el sufrimiento del animal; si se utilizan métodos de extrema crueldad; si además de realizar los actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal, el sujeto activo los capta en imágenes, fotografía o videograbaciones para hacerlos públicos por cualquier medio y si los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad.

"Se entenderá por métodos de extrema crueldad, todos aquellos que ocasionen daños, que provoquen dolor o mutilación innecesarios y evitables, o que conduzcan a una muerte no inmediata".