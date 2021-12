Los quejosos marcharon por la avenida Manuel Ávila Camacho y después se apostaron en Plaza Lerdo para denunciar al jefe del Departamento de Parques y Jardines, Nereo Aquilino Ojeda, a quien acusaron de beneficiar con estas plazas a sus familiares y allegados.

Señalaron que sorteó claves de definitivo, por lo que no queda claro cómo fue el mecanismo de entrega.

"Entendemos que el mismo alcalde otorgó esas claves y no nos dicen cómo; son como 15, no sabemos con exactitud, pero hay compañeros que ya tienen esa clave definitiva y son quienes están más allegados al jefe de área y creemos que por apoyo del subdirector, porque tiene que pasar por ahí", dijo uno de los afectados.

Agregó que son por lo menos 35 trabajadores que en algunos casos tienen hasta 15 años de antigüedad, pero no han sido tomados en cuenta para contar con una plaza definitiva.

Asimismo, refirieron que han sido amenazados por las autoridades municipales, que les dijeron que si se manifestaban podían ser despedidos de sus empleos, pero acusaron que era necesario salir porque entre los beneficiados de las plazas está la hija de Ojeda Ramírez, además de tres hijos de un jefe de Viveros.

"Nos dijeron que nos iban a poner falta y que nos podía despedir por abandono de trabajo, no se vale porque no se hacen así las cosas. Se están beneficiando los familiares de ciertas personas; el jefe de área está apoyando a su hija para darle la clave de definitiva. Un jefe de Viveros tiene a tres de sus hijos como definitivos ´por arte de magia´, eso no es la 4T y nosotros por eso votamos por ellos, para que hubiera un cambio".

Otra de las irregularidades que denunciaron es la entrega de despensas e implementos que, a su decir, son entregados sobre todo a la gente allegada al jefe.