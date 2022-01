Explicó que falsificaron su firma para entregar un documento con su supuesta renuncia, y que a pesar de haber un dictamen pericial que sustenta la falsificación, no le han regresado su plaza.

En conferencia de prensa explicó que cuenta ya con un documento en el cual se establece que la firma contenida es falsa; sin embargo, hasta el momento no se ha podido llevar a cabo la audiencia.

"Llevo batallando con el TECA porque nunca se ha tratado de llegar a un acuerdo porque SEV me bloquea, no me reciben, he intentado acercarme con el secretario y me dan largas, he intentado acercarme al gobernador y también me dan largas por eso me decidí a dar esta conferencia".

Por ello, pidió que se aclare esta situación, e insistió en su llamado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Roberto Escobar García, para que intervengan.

Recordó que llevaba 11 años laborando, hasta el 2019, pues fue cesada y ahora pide ser reinstalada; "estoy exigiendo que me regresen mi plaza".

Explicó que esa plaza la obtuvo por herencia de su madre, por lo que sigue en espera de una resolución del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), "porque ya no puedo seguir esperando".