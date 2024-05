Con exposición, reúnen a egresados de la Facultad de Fotografía UV

La Facultad de Fotografía de la Universidad Veracruzana (UV) fue la primera en el país en ofrecer esta carrera a nivel licenciatura. En su conformación estuvieron involucrados reconocidos fotógrafos del país en esos años como Carlos Jurado.

Así, por sus aulas, tanto en la vieja casona de la calle de Diego Leño, como en la ex fábrica del Dique, se han formado generaciones de fotógrafos, fotoperiodistas y artistas visuales, muchos de ellos y ellas, continuando con el legado de sus maestros, llegando a ser nombres referentes de la Fotografía en México incluso fuera del país.

Con el fin de mostrar este legado de la Facultad de Fotografía de la UV a las artes, en el marco de la celebración los 50 años de la Universidad Veracruzana, es que se organizó una exposición colectiva de egresados de esta misma facultad.

La colectiva que festeja el aniversario de la fundación de la licenciatura de Fotografía de la UV y que a su vez, se suma también al surgimiento de la Universidad Veracruzana, lleva por nombre, precisamente, 50 Años de Tradición Fotográfica. Exposición colectiva de egresados, y se inauguró el pasado jueves, en la Galería AP de la Unidad de Artes de esta casa de estudios, donde permanecerá hasta junio del presente año.

En esta colectiva exponen 75 fotógrafos quienes atendieron a una invitación que fue lanzada por Roberto González, encargado de la Galería AP, quien durante semanas realizó una labor de investigación y rastreo para dar con exalumnos de Fotografía de la UV.

“Lo primero que hicimos fue empezar a contactar a los maestros que están aquí. A ellos les empecé a preguntar “¿quién egresó?”, porque buscábamos a quien terminó la carrera aunque no fuera titulado, hablando de los egresados antes de 2007, digamos que el último fue el que ingresó a la carrera en 2006 y salió en 2010; ellos todavía estaban en el antiguo plan, también buscamos que hubieran terminado y que no fuera trunca (la carrera)”, así describió Roberto González al inició de integrar la colectiva, mediante entrevista para lectores de Imagen del Golfo.

“A partir de allí empecé a hacer toda una base de datos”, de esta forma Roberto narró como sus principales informantes para crear esta base de datos fueron primero los maestros que hoy son docentes en la Facultad de Fotografía y después los egresados “algunos me decían “recuerdo que salió Dora Baizabal” y ahí me ves buscando en redes sociales”.

Sin embargo, pronto el galerista se dio cuenta que reunir a los egresados de esta carrera, no iba ser fácil pues ya fuera que no era la red social indicada para artistas visuales o que los propios artistas, rehuyeran de hacer uso de alguna: “alguien me dijo (cuando no lograba encontrar al egresado o egresada) “es que estás buscando en Facebook y esa (las y los fotógrafos) no la usan, usan Instagram”.