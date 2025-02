Con documental, recordarán al artista xalapeño Emmanuel Cruz en su aniversario luctuoso

Este lunes 25 se celebrará el noveno aniversario luctuoso del artista xalapeño Emmanuel Cruz, autor de quizá una de las obras de Arte Urbano más reconocidas de Xalapa, en uno de los sitios más fotografiados en Xalapa por visitantes y locales: el mural El Túnel del Tiempo.

El túnel del tiempo es una obra ubicada en un rincón de la calle de Enríquez de la autoría de Emmanuel Cruz, quien el 27 de febrero de 2016 falleció en un accidente dentro de su estudio de arte, por lo cual, con una función del documental Emmanuel Cruz, la Vida Breve del director Ricardo Benet y Rodrigo Cervantes Ornelas, se le brindará un homenaje póstumo a este creador.

Este documental se entrenó en meses pasados y se ha comentado como “una mirada hacia el pensamiento y la existencia del artista plástico xalapeño Emmanuel Cruz”, igualmente el filme tiene por objetivo recordar y dar a conocer el quehacer del fallecido artista.

¿Quién fue Emmanuel Cruz?

Emmanuel Cruz fue Artista visual interdisciplinario, quien en la creación de su obra “exploró en su creación pictórica diversas técnicas como el expresionismo hasta el hiperrealismo a gran formato y el muralismo.”.

Fue un ferviente creyente de “sacar el arte de las galerías” por lo que el citado mural fue parte de una serie de proyectos de arte urbano que llaman la atención a cualquier transeúnte de Xalapa.

Este artista murió joven pero además de sus murales, dejó un basto acervo que ahora es legado para la comunidad artística de la ciudad inclusive del estado lo cual es uno de los aspectos que se destacan en el documental Emmanuel Cruz, la Vida Breve del director Ricardo Benet y Rodrigo Cervantes Ornelas.

Un artista dentro y fuera de Xalapa

“El trabajo de Emmanuel se ha exhibido de manera colectiva e individual en Galschiot Gallery y Kunsgalleriet de Dinamarca así como en la Brick Lane Gallery de Londres; Nueva York alojó en diversos espacios las exposiciones Africam, Caribbean and Latin American Art Fair y Emerging Artists of Contemporary Mexican and Latin American Art además de participar en colectivas de la Universidad Clear Lake en Houston y el Centro de Bellas Artes de Chicago.

Dentro de México sus creaciones se mostraron en Oaxaca, Pachuca, Puebla, Cuernavaca, Xalapa, Ciudad de México, Guadalajara, Mérida, Chetumal, Puerto Vallarta, Tijuana y Boca del Río.”.

La cita para ver el documental

Para quienes gusten saber de la vida y obra de este artista, autor del mural El Túnel del Tiempo y los que se encuentran en las fachadas del Mercado Jauregui, Padre mercado, Madre de siglos, pueden acudir este lunes 25 de febrero, a las 19:00 horas al Teatro J. J. Herrera, en función gratuita para todo público.