Con aforo limitado, se podría reabrir el Parque Juárez: Hipólito

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, anunció que de forma paulatina se irán abriendo otros espacios públicos de la ciudad como el Parque Juárez para que se puedan instalar el 35 por ciento de los comerciantes, además que se evaluará diariamente que la población acate las normas.

"En los próximos días vamos a abrir parcialmente el parque Juárez, vamos a abrir un corredor con el propósito de que el comercio que ocurre en el pasillo central pueda tener también de forma restringida, con límites, la posibilidad de empezar a recuperar económicamente sus ingresos".

Explicó que no va a estar el 100 por ciento de los comerciantes pero sí entre el 30 y 35 por ciento de los vendedores activos para que tengan oportunidad de trabajar, quizá de manera alterna.

Agregó que aunque el cambio de semáforo epidemiológico indica que se ha trabajado bien por parte de una ciudadanía cada vez más responsable, la realidad sigue siendo de mucha preocupación.

"Por esa razón el mensaje que tenemos que darle a toda nuestra gente es no bajar la guardia, seguirnos cuidando, no estamos en una normalidad que permita circular y hacer fiestas y reuniones, no estamos en esa realidad, tenemos que seguirnos cuidando y en esta medida ser muy prudentes en las medidas que vamos a estar implementando ya para poder reactivar la economía", dijo.

Recordó que ya se han abierto algunos espacios como los parques, aunque con ciertas restricciones establecidas por el sector Salud.