comunidad_lgbtttiq_exige_entrega_de_cuerpo_de_karina_con_bloqueo_en_xalapa

El vicepresidente de Orgullo Veracruzano, Eduardo Medina, explicó que su deceso fue por "asfixia", pero no les han podido entregar su cuerpo debido a que ella, aunque es originaria de Chiapas, llegó de niña a Xalapa y no tiene ningún familiar en la ciudad.

"Traemos un caso de una chica de la zona roja, falleció el día viernes Karina López, pero no tiene ningún familiar en Xalapa ni cerca de Xalapa, su documentación está un poco alterada porque ella es de Chiapas, cuando tuvo la oportunidad le levantaron un acta de nacimiento de Ixhuacán de los Reyes, ya se hizo una investigación y ella no tiene ningún familiar en Ixhuacán pues ella no es de allá".

Recordó que llegó a Xalapa desde que tenía 12 años, como niño, pero falleció a los 40 años como una mujer transexual trabajadora sexual de la "avenida Roja".

"Murió desde el día viernes (14 de enero), ya es miércoles y no hay ninguna respuesta por parte de la Fiscalía, ya se les explicó que no hay ningún familiar, que no hay alguien que vaya a reclamar su cuerpo más que nosotros, su única familia es el colectivo, las compañeras que han estado siempre con ella y lo que queremos es que la fiscalía agilice el movimiento, que nos entregue el cuerpo y nosotros poder darle una sepultura como se merece".

Refirió que la respuesta de las autoridades es que les entregarán el cuerpo hasta el próximo sábado por lo que piden que se agilice el proceso.

"Sabemos que hay un protocolo a seguir, pero ya se les explicó, no van a encontrar un familiar porque no lo tiene".