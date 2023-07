Ven complicidad de Cuitláhuac con JDO y Mancera para no esclarecer asesinato de Rubén Espinosa

El Gobierno de Cuitláhuac García hasta ahora ha mantenido complicidad con Miguel Ángel Mancera y Javier Duarte, al no comprometerse ni cumplir con los ofrecimientos de indagar y esclarecer el asesinato de Rubén Espinosa Becerril, que apunta a ex funcionarios de Veracruz, advirtieron amigos, familiares y compañeros del fotoperiodista ultimado.

Sus familiares señalaron que se debe indagar a fondo la participación del ex titular de la SSP Arturo Bermúdez Zurita y Javier Duarte en los asesinatos de la Narvarte.

Las investigaciones del Gobierno de la Ciudad de México descartaron que el ex secretario de Seguridad de Javier Duarte, en tiempo, estuviera ligado a la empresa de seguridad de la que se sospecha participación y cercana al sitio de los homicidios.

Sin embargo, Patricia Espinosa, hermana de Rubén, refirió que hay una línea que no está en investigación: la relación de los hermanos de Bermúdez Zurita con dicha empresa.

Fotos: Adolfo Gómez // Imagen del Golfo

´Las empresas de seguridad privada que están en la colonia Narvarte, cercanas al edificio donde ocurrieron los hechos, donde se decía que eran propiedad de Bermúdez Zurita, se ha descartado que en realidad él estuviera involucrado en esas fechas. Sin embargo, sus hermanos sí son partícipes de estas empresas, lo cual nos hace pensar que por supuesto que sí está involucrado en los hechos´, sostuvo

Asimismo, aseveró que la administración de Cuitláhuac García no ha investigado a fondo y ha tenido poca participación en este caso, pese a que se comprometió al arranque de su gestión.

CUITLÁHUAC SECUNDA A MANCERA

El Gobierno de Veracruz permitió a las autoridades de la Ciudad de México acceso a dos carpetas: una por desaparición y otra por enriquecimiento ilícito ligado al ex secretario duartista. No más. Y su falta de compromiso secundó al ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

Fotos: Adolfo Gómez // Imagen del Golfo

Mancera, quien en 2015 era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que la evidencia que se tenía era lo único que había: ´no se tenía más´. Nunca quiso ahondar en investigar a funcionarios de Veracruz.

COLOCAN PLACA PARA RECORDAR A RUBÉN

Este sábado, los manifestantes bloquearon dos carriles de la calle Juan de la Luz Enríquez mientras realizaban una marcha, por lo que la vialidad fue parcialmente obstruida por unos momentos.

En el 2015, el fotoperiodista Rubén Espinosa, así como la activista Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Mile Marín y Alejandra Negrete, fueron asesinados por tres hombres armados en un domicilio de la colonia Narvarte.

Familiares, representantes de organismos internacionales de defensa de periodistas y amigos de Rubén Espinosa se congregaron en la Plaza Regina para recordar su asesinato y el de otras cuatro mujeres en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, hace ocho años. Exigieron fin a otro caso de impunidad y colocaron una placa para recordarlo, como en su momento se hizo con Regina Mártinez.

LO QUE DUARTE DICE...

´Esto es irrelevante. Repito: aquí es si sé, o si no sé. Y no sé´, se justificó Javier Duarte de Ochoa, en un testimonio en el documental "A plena luz: el caso Narvarte", de Netflix.