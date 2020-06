Comercios xalapeños no respetan Ley Seca ni medidas sanitarias: Alcalde

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, lamentó que por la celebración del Día del Padre haya comercios que no respeten la Ley Seca.



Lamentó que restaurantes y otros comercios no estén respetando las indicaciones de salud pese a que en Xalapa el semáforo sigue en rojo.



"Desafortunadamente, con la celebración del Día del Padre, hay restaurantes y otros establecimientos que no respetan la "Ley Seca" ni las indicaciones del Sector Salud", dijo.



En un mensaje en sus redes sociales apuntó que el Ayuntamiento de Xalapa pide al empresariado que cuiden la sana distancia y no expongan a sus clientes y empleados, y a la ciudadanía, que celebre en casa.



"Cuidemos a nuestros seres queridos. La vida es primero", señaló el edil xalapeño.



Hasta ayer en Xalapa se contabilizaban 216 casos positivos a COVID-19 y 27 defunciones. Aunque las restricciones continúan, comercios y población en general, han seguido relajando las medidas.