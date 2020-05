Combatir corrupción en servicio público para que Veracruz avance: Ailett García

Solo combatiendo la corrupción, se logrará avanzar con eficiencia en beneficio de la sociedad civil en general, advierte Ailett García Cayetano, hoy aspirante a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz, quien tiene acuestas una amplia trayectoria en juzgados de distrito.

La corrupción retrasa el crecimiento de un país, de un estado y sí a ello se suma la impunidad el problema se agrava, por eso la función de la Fiscalía Anticorrupción es trascendental para combatir ese gran mal, en la medida que se procese a quienes se corrompen -por ejemplo- desviando recursos públicos, la incidencia disminuirá, advierte la aspirante.

Los servidores públicos, sin distinción alguna, acota de manera tajante, se deben regir por los principios rectores de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito.

García Cayetano se ha especializado en el actual Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México, Derechos Humanos y sabe la importancia que reviste asumir un encargo como es la Fiscalía Anticorrupción, más aún en Veracruz, donde producto de las malas prácticas, el desarrollo parece haberse detenido, sumado a la creciente impunidad y ello asegura no puede volver a ocurrir.

Actualmente se desempeña como Directora Jurídica de la Secretaria de Seguridad Publica y asevera nada le impide aspirar a ser Fiscal Anticorrupción, toda vez que cuenta con el perfil y la capacidad para desempeñarse y actuar apegada a la ley.

Ailett se ha desempeñado como Oficial administrativa, analista sise y secretaria particular en juzgados de distrito mixtos, en Xalapa, Nuevo León, y Coatzacoalcos. En materia de Amparo penal, en la ciudad de México. Asimismo, subdirectora y directora de área en la dirección general de asuntos jurídicos del consejo de la judicatura federal.

Una mujer de derecho, con la experiencia y templanza para desempeñar en este encargo; deja en claro que no es una improvisada, su trayectoria es amplia, tras años de esfuerzo y tenacidad. Esta cierta que, solo con apego estricto a la ley, se puede procesar a quienes actúan fuera de la ley, solo así y no de otra manera, advierte, se combatirá la corrupción en la función pública. "La corrupción no debe ser más una opción en Veracruz".