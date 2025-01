Colegio de Contadores prepara pláticas en Xalapa: "Ciudadanos deben perderle miedo al SAT"

El Colegio de Contadores efectuará pláticas para que los ciudadanos y ciudadanas 'le pierdan el miedo' al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Al respecto, José Pascual Burgos Cervantes, Presidente del Consejo Directivo de Contadores Públicos de Xalapa, explicó que no es lo mismo pagar impuestos, que cumplir con las obligaciones que se tienen por estar dados de alta ante Hacienda.

"Vamos a implementar pláticas en ciertos lugares para decirles, 'no le tengas miedo al SAT', no por el hecho de que estés dado de alta significa que vas a pagar impuestos, porque si no tienes ingresos obviamente no vas a pagar impuestos, se generan las obligaciones de presentar las declaraciones mensuales, si no presentas una declaración mensual porque no tuviste ingresos, sigues obligado a presentarla", expresó.

Y es que señaló, en muchas ocasiones la tecnología forma parte de la desinformación, pues la Inteligencia Artificial masivamente envía correos, lo que genera una percepción de adeudos a Hacienda, sin embargo, reiteró que son temas que se pueden resolver de la mano de un profesional en la materia.

"La inteligencia artificial está obviamente correos masivos a todos y hay muchos que dicen, o por eso es la percepción, es que ya me llegó un correo por parte de Hacienda que le debo y se empiezan a preocupar y son cosas que se pueden resolver muy fácil. Vamos a continuar con un programa junto con las autoridades municipales para darles pláticas", informó.

Reiteró que el compromiso es que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones pues de lo contrario podría salir más caro porque se podrían hacer acreedores a multas.

"La invitación que nosotros hacemos a toda la sociedad en general es que se hacer con un profesionista de la materia", concluyó.