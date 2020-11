Colectivos refutan a Eric Cisneros; desmienten aval a Brenda Cerón

El Colectivo "Buscando a Nuestros Desaparecidos" de Xalapa negó que exista un acuerdo para mantener a un encargado de despacho en la Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos.

De esta manera, los integrantes de dicha organización refutaron al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien durante su comparecencia ante el Congreso del Estado dijo que los familiares de personas desaparecidas avalaron mantener como encargada de despacho en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas a Brenda Cerón Chagoya.

María Elena Gutiérrez, integrante de dicha organización, advirtió que aceptaron la figura de encargada porque ninguno de los candidatos reunía el perfil para el cargo, pero lo hicieron únicamente mientras se emitía una nueva convocatoria y no para avalar "la imposición" que existe ahora de un funcionario que no cumple con el perfil ni los requisitos que exige la Ley.

"Está confundiendo la buena voluntad de las familias en ese tiempo con la imposición que ha resultado ahora, al no hacer cumplir la Ley".

Insistió en que la primera convocatoria, tras la renuncia de Geiser Manuel Caso Molinari, se declaró desierta debido a que quienes aspiraban a presidir la Comisión no tenían el perfil y por ello aceptaron que Brenda Cerón se mantuviera como encargada de despecho.

"Cuando propusieron a la encargada de despacho fue porque declararon nula la convocatoria porque ninguno de los que participaron reunieron los requisitos, a lo mejor no reunían la afinidad política. Mientras se hacía la convocatoria para elegir un comisionado aceptamos que hubiera una encargada de despacho, que por supuesto no tenía ninguna información sobre búsqueda, era asesora de una diputada en el Congreso, pero eso es todo".

María Elena Gutiérrez demandó al Secretario de Gobierno, del cual depende la Comisión Estatal, a que cumpla con lo que establece La Ley y emita la convocatoria.

"Que se cumpla la Ley, parece que el señor (Cisneros) tienen todo el apoyo de las familias y eso no es cierto, a lo mejor uno de los colectivos consentidos por el señor Cisneros esté de acuerdo en todo lo que diga, pero en particular nuestro grupo, que es el que siempre ha dado la lucha para la búsqueda, no está de acuerdo".

Incluso, señaló que es posible que Cerón Chagoya quiera participar en la convocatoria para ser ratificada, pero tendría que demostrar ante los colectivos que ha aprendido a cumplir con su trabajo durante el tiempo que lleva en la Comisión.

"A lo mejor concursa la encargada de despacho porque en este tiempo ha aprendido mucho, es una persona que aprende rápido y creo que si quiere seguir ahí tendrá que concursar, presentarse ante las familias y demostrar que tiene experiencia en búsqueda, pero tiene que cumplir la Ley (...) Nuestras desaparecidas de hace un año y hace unos meses no tienen un seguimiento claro de la Comisión Estatal, y menos los casos de larga data", advirtió.

Por ello, aseguró que las palabras de Cisneros Burgos ante los diputados es una respuesta que los colectivos no se esperaban y no merecen, refiriendo que como funcionario está obligado a cumplir la ley.

"No esperábamos esta respuesta, no nos merecemos este trato, exigimos un trato digno y si aceptamos que pusiera a una encargada de despacho no pensábamos que se iba a prolongar porque está de acuerdo con sus intereses".