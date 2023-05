Colonias de Xalapa llevan hasta 10 días sin agua; CMAS no manda ni pipas

Habitantes de la zona de San Bruno, específicamente de la colonia Ferrer Guardia donde se ubica la unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana, llevan cuatro días sin agua.

A pesar de que el calendario de tandeo indicaba servicio de agua para este jueves 4 de mayo, y únicamente sin servicio martes y miércoles, desde el lunes no hay agua.

"No hay gota de agua, desde el lunes estamos así", denunciaron vecinos de la colonia Ferrer Guardia en Xalapa.

Incluso, comentaron que algunas personas ya han tenido que solicitar pipas para poder llenar su tinaco y tener el líquido.

"Ya unos vecinos pidieron pipa, porque es el cuarto día sin agua y no se vale. No sabemos si olvidaron abrir las válvulas o qué pasa porque no tenemos agua", expresó la señora Lupita, habitante de la calle Manuel Hernández de la colonia Ferrer Guardia.

Ante ello, el llamado es a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) y al Ayuntamiento de Xalapa para que atiendan a la población y se revise por qué no se han abierto las válvulas para abastecer de agua a las y los habitantes de la colonia Ferrer Guardia.

ZONA CENTRO, SIN AGUA; VECINOS PIDEN AUXILIO

Además, en la zona Centro, en las calles Úrsulo Galván, Leona Vicario y Juan Zili, Allende, vecinos denunciaron a los medios de comunicación que llevan 10 días sin agua.

"Tenemos 10 días sin agua, hemos pedido pipas pero no llegan, que no tienen dónde estacionarse, ponen excusas".

En otros casos, al llamar para solicitar pipas con agua, "han dicho que tienen la llanta ponchada, más pretextos. Nos urge el agua".

Por ello, las y los vecinos de las céntricas calles de Xalapa mencionadas, piden "auxilio a las autoridades de CMAS y el Ayuntamiento de Xalapa, y alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, pues los habitantes no tienen agua y están desesperados.