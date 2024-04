Claudio X. González afirma que Veracruz no quiere otro gobernador "inepto"

Claudio X. González Guajardo, empresario, aseguró que José Yunes Zorrilla, candidato a la gubernatura de Veracruz por la Coalición "Fuerza y Corazón por Veracruz", está encaminado al triunfo.

Durante su visita a Xalapa para respaldar al priísta, González Guajardo señaló que el candidato está ganando terreno en las preferencias electorales porque Veracruz no quiere otro gobernador "inepto".

González Guajardo criticó a Rocío Nahle, candidata del partido en el poder, acusándola de estar involucrada en múltiples escándalos, corrupción y enriquecimiento que no ha comprobado.

Afirmó que Nahle enfrenta críticas por no ser originaria de Veracruz, pero considera que su verdadero problema radica en su ineptitud y corrupción.

"Digo yo de la señora Nahle, porque algunos la han criticado de que no es veracruzana, yo digo el problema de la señora Nahle es que es inepta y corrupta y Veracruz no quiere a un gobernante inepto y corrupto porque ya tienen uno y hay que cambiar", añadió.

NO TERMINÓ REFINERÍA

Sobre la gestión de Rocío Nahle como exsecretaria de Energía durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, González Guajardo señaló que su principal responsabilidad era la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco.

Sin embargo, criticó que la refinería permanece incompleta y no ha procesado ningún barril de petróleo, a pesar de haber incurrido en sobrecosto.

"No tiene idea la señora Nahle. Tenía una tarea, hacer una refinería, esa refinería está a medias, no ha refinado un solo barril y nos ha salido no sé cuántas veces más cara a cada uno de los mexicanos", añadió.

INVESTIGAR MANSIONES

En relación con las elecciones en Veracruz, González Guajardo opinó que el gobierno de López Obrador está más centrado en las campañas políticas que en atender las necesidades del estado.

Afirmó que se está llevando a cabo una elección de Estado, utilizando recursos tanto de los veracruzanos como de los mexicanos, aunque considera que esta estrategia no será suficiente para asegurar la victoria.

Además, González Guajardo, presidente de la agrupación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), calificó como un "abuso" la adquisición de propiedades por parte de la familia de Rocío Nahle.

Por esta razón llamó a las autoridades competentes a investigar los bienes atribuidos a Nahle García, sugiriendo la existencia de corrupción.

Por último, González Guajardo evitó abordar los señalamientos hechos por el Gobernador Cuitláhuac García hacia su persona y expresó su confianza en futuros triunfos de la coalición "Fuerza y Corazón por Veracruz" para la democracia en Veracruz.

Es importante mencionar que desde que Rocío Nahle García presentó su candidatura, ha sido objeto de críticas en redes sociales debido al uso de viviendas en fraccionamientos exclusivos en Veracruz, Tabasco y Nuevo León, con publicaciones de documentos y escrituras que vinculan a su esposo José Luis Peña y su familia.