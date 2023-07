Cirujano xalapeño que mató a su novia en Puebla ya habría hecho lo mismo en Veracruz

El cirujano xalapeño Antonio "N", acusado del feminicidio de la joven poblana Aline Reynoso, ya habría cometido otro delito similar en el Estado de Veracruz, hecho que descubrió su novia, y habría sido la razón por la cual quería abandonarlo y éste se lo permitió quitándole la vida.

Hasta el momento, de acuerdo con las autoridades de la Fiscalía General de Puebla, Antonio "N" es señalado como responsable de haber asesinado a su prometida Aline Reynoso.

¿QUÉ SE SABE DEL CASO ALINE REYNOSO?

De acuerdo con los familiares de la joven médico quienes revelaron que una noche antes de su muerte la joven le dijo a su mamá que ya no quería seguir con su relación, porque descubrió que él debía una muerte en Veracruz, y temía por su vida

Cabe destacar que la familia de Aline sigue a la espera de que le entreguen su cuerpo para darle el último adiós, pues todavía sigue en el Semefo en donde peritos le están practicando la necrocirugía para determinar la causa de su muerte; sus seres queridos sospechan que Antonio le suministró por medio de una jeringa alguna sustancia para acabar con su vida o causarle una sobredosis.

La historia de Aline Reynoso, la joven médico egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) empezó como un sueño y recién había comenzado: terminó su carrera, la ejerció y en el ramo conoció a Antonio.

Primero fueron amigos y luego se volvieron novios, a los pocos meses de haber iniciado su relación se comprometieron, esto en junio del 2022 pero tuvo un desenlace trágico pues este hombre la tuvo amenazada hasta que acabó con su vida.

Aline se enteró que su prometido Antonio, quien también es médico y trabajó en varios hospitales, tiene un pasado oscuro pues él sujeto habría asesinado a una de sus ex parejas en Xalapa, Claudia Lucero, porque lo dejó; Aline se enteró de esto porque él mismo se lo confesó cuando ella le dijo que ya no quería estar con él por su carácter; incluso Antonio la amenazó diciéndole: "la última novia que me dejó terminó muerta".