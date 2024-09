Cierra Ramírez Zepeta las puertas de Morena a los Yunes en Veracruz

En Morena Veracruz no hay cabida para personajes con un comportamiento público manchado y se guardarán el derecho de admisión, esto ante los rumores de la llegada de la familia Yunes Márquez al partido, aseguró el dirigente estatal Esteban Ramírez Zepeta.

En entrevista, el dirigente estatal de Morena dejó en claro que se reservarán el derecho de admisión, además que la militancia no permitirá la entrada de personajes como Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez a las filas del partido.

Esto debido a que cuentan con "dudoso y manchado comportamiento" en la vida pública del estado y del país.

"En Morena Veracuz nos vamos a guardar el derecho de admisión para los personajes que tienen dudoso comportamiento en la vida pública en el estado y en el país.

"No vamos a aceptar; en Veracruz nos vamos a guardar el derecho de admisión para los personajes con manchado comportamiento público, no tienen cabida en este movimiento y no lo van a tener".

Asimismo, ante algunos que señalaban que incluso Yunes Linares podría buscar la dirigencia del partido, Ramírez Zepeta recordó que hasta el próximo año continuará al frente de Morena, y de acuerdo a los estatutos eso no podría ser posible ya que continúa los trabajos de organización rumbo al 2025.

"No va a ser posible, eso dado que la dirigencia en el estado aún continúa un servidor, está trabajando rumbo al 2025 y que todo se mantenga en total armonía.

"No tienen cabida en este movimiento, no lo van a tener y nosotros vamos a trabajar para mantenernos en unidad y organización como movimiento Morena".

También dijo que la familia Yunes Márquez deberá buscar otra manera de querer dividir a Morena, aunque ahora sin pertenecer al PAN "no hay de donde", incluso puntualizó que en el partido guinda todo se encuentra en total armonía, por eso "cada quien con su cada cual", concluyó.