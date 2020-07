CGJ: Médicos cubanos llegaron a cubrir escasez en Veracruz

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que la contratación de médicos cubanos para la atención de pacientes con COVID-19 se debió a la falta de personal, pues en la época neoliberal disminuyó la matrícula de las universidades para las carreras médicas y aclaró que quienes se resistieron fueron los menos.

Dijo que, aunque se hizo "alaraca" de que algunos médicos se resistían a prestar atención a los pacientes con coronavirus "a mi ningún médico me dijo eso; yo no recuerdo un médico que me haya dicho ´yo no quiero prestar un servicio´, no".

Recordó que aunque se dijo que hubo médicos que promovieron amparos no fue así, pues se trató de personas que dijeron ser sus representantes y que "engatusaron" a algunos para hacer ese trámite.

"Y les admitieron el amparo, ante eso ¿qué haces? no tienes médicos, unos se resisten, muy poquitos, mínimo, ni el uno por ciento se resistió, pero digamos que unos. Yo soy el responsable de la atención de salud y tengo que buscar, no decir no tenemos médico y me cruzo de brazos".

Ante ello, dijo en entrevista en la televisora estatal, que se contactó con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) quien dijo que mandaría médicos a Veracruz, pero dado que era una demanda nacional "no resultaba tan sencillo" y decidió buscar a quienes fueron rechazados por un país de Sudamérica.

"Me enteré que había médicos cubanos que estaban yendo a Sudamérica y algunos países los rechazaron primero y después ya pedían que volvieran, ´yo pedí mano´ y todavía invito a que, si hay más médicos nacionales, de donde hubiera, estamos contratando doctores y enfermeras, está abierta la convocatoria".

García Jiménez destacó que lograron el convenio con la Embajada de Cuba, lo que permitió poder satisfacer la demanda en hospitales "en donde tuvimos médicos enfermos y enfermeras que se tuvieron que confinar, ahí pudimos por fortuna poner algunos y ahorita tenemos ya suficientes médicos para tratarlo".