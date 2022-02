Remarcó que hay muchas cámaras empresariales que hacen eventos nacionales y no han podido realizarlos en la ciudad, porque lo primero que preguntan es si hay centro de convenciones.

"Y no, se van para Boca del Río, entonces por más que cámaras como Coparmex, Canaco, CMIC, quisieran traerse aquí alguna convención nacional no pueden, se limitan, por más que digan aquí hay turismo ecológico, aquí hay pueblos mágicos, no hay centro de convenciones".

En entrevista, subrayó que es un proyecto importante, por lo que hay confianza en que se logre con este gobierno de Ricardo Ahued Bardahuil.

"Aunque es estatal, se necesita de la parte municipal y no nada más de Xalapa, sino regionalmente, Emiliano Zapata, Coatepec, porque finalmente es un beneficio para todos, hay que vender Xalapa regionalmente, sería un beneficio para todos y ojalá que se haga".

El líder empresarial explicó que tienen información de que se está estudiando esa posibilidad, por lo que están en busca de la mejor ubicación e infraestructura, así como los montos.