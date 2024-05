¡Celebra a mamá con una función de danza contemporánea! Checa cuándo

En plena celebración del Día de las Madres, este viernes dos bailarines de reconocimiento internacional se presentarán en Xalapa, en el Teatro J. J. Herrera, ofreciendo una alternativa más para festejar a las mamás, con el disfrute de la danza contemporánea.

Lalí Ayguadé y Akira Yoshida, españoles, presentarán Together To Get There, coreografía que por sus propios creadores ha sido definido como: "Un encuentro entre dos, un abrazo, el sentir al otro, la comunicación sin palabra, el sentir del tiempo inmerso en un mundo creado entre dos. Un soporte mutuo. Un tiempo que se expande y se detiene como si nunca fuera a acabarse".

"Una transformación, un cambio. Partes empiezan a caer, otras a sujetar. Ese instante se olvida y salen a la luz las diferencias; los polos opuestos, la fragilidad y la fuerza; el dejarse caer y el deseo por el control. El equilibrio y la inestabilidad. La verdadera naturaleza humana".

Danzantes con reconocimiento internacional

Lali Ayguadé es originaria de Barcelona. En 2023 fue distinguida como La Mejor Intérprete de Danza y la Mejor Coreógrafa por los premios MAX a las Artes Escénicas, que otorga la Sociedad General de Autores y Editores de España, con el fin de premiar y reconocer la labor de los profesionales y la calidad de las producciones más destacadas del año en el ámbito de las Artes Escénicas.

También fue galardonada con Palma de Oro y un Goya por Time Code. Ha trabajado con exponentes de la danza como Ana Teresa de Keersmaeker, Akram Khan, Win Vandekeybus, entre otros.

Por su parte, Akira Yoshida "es uno de los más aclamados bailarines de Europa", actualmente baila con la compañía belga Peeping Tom: "Su gran aporte dancístico cómo interprete creador recae en conectar la danza contemporánea, el break dance y elementos teatrales, creando una poética única".

Ambos, estarán actuando en el escenario del Teatro J. J. Herrera en función única.

Los organizadores

Cabe destacar que estos bailarines, además de la función que darán, del 4 al 11 de mayo, imparten un taller para danzantes locales llamado De la gravedad a la ligereza, el cual tuvo como fin de ofrecer enseñanza especializada, al igual que espectáculos para todo público.

Y es que la presencia de Lalí Ayguadé y Akira Yoshida en Xalapa ocurre gracias a una coproducción internacional entre MOVES y MOVCO, este último con sede en Xalapa.

Plataforma Movimiento Consciente (MOVCO) fundada por Maximiliano Madrigal y Luis Hernández en 2020, busca descentralizar de la Ciudad de México "la relevancia internacional" y generar en Xalapa espacios para la creación, actualización y reflexión de las artes en movimiento.

Together To Get There se presentará a las 19:00 horas, en el Teatro J. J. Herrera, con una admisión de 200 pesos, mismos que apoyan a la producción y gestión de más presentaciones y talleres como los organizados por MOVCO que se conduce de manera independiente y sin apoyos gubernamentales.