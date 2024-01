Catedrática sobre caso de violencia de género: "Disculpa de la UV fue una simulación"

Remedios Álvarez Santos, catedrática de la Facultad de Filosofía en la Universidad Veracruzana, habló sobre el caso de violencia de género que sufrió por parte de profesores de la misma facultad en septiembre de 2017, para el cual puso una denuncia penal y una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La CEDH resolvió a su favor tres años y siete meses después, y la en ese entonces rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, emitió un comunicado a modo de disculpa, pero la profesora afirma que en dicho comunicado se expresa más violencia contra su persona.

La maestra volvió a expresar su inconformidad ante la CEDH, que nuevamente resolvió a su favor un año después y, ya con el rector actual, Martín Aguilar Sánchez, se emitieron disculpas acorde al protocolo, lo cual la profesora tildó de haber sido "una simulación".

En cuanto a la denuncia penal, la catedrática cuenta que ha pasado por ocho fiscales hasta que llegó finalmente a un juez; sin embargo, este desestimó la denuncia argumentando que no se trataba de violencia de género al haber dos mujeres entre los agresores.

"La UV abrió una carpeta de investigación sobre estos actos de violencia donde estaban los profesores de la Facultad y dos ex funcionarios (el ex abogado general y Sara Ladrón de Guevara). Me entero que archivaron la carpeta, entonces me hace pensar que lejos de hacer justicia, están acobijando a mis agresores; de hecho, funcionarios de la UV me convocaron tres veces para persuadirme de retirar la denuncia".

La catedrática pidió una apelación y actualmente se encuentra a la espera de una respuesta por parte de un juez. Rechaza rotundamente la posibilidad de conciliación que le ofreciera la fiscalía.