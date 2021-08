'Casetas en la zona de Los Sauces, obstrucciones a la vía pública en Xalapa': Oshman

Luego de las quejas por el retiro de casetas en la zona de Los Sauces , el subdirector de Comercio del Ayuntamiento de Xalapa , Oshman Seth Escudero Ramírez , afirmó que son parte de los operativos para el retiro de obstrucciones a la vía pública puesto que no se puede tener una propiedad privada en una área que es pública.

"Estos operativos tienen sustento en la liberación de la vía pública, para dar acceso a personas con discapacidad, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, a fin de que puedan transitar de manera libre"

Dijo que ante las condiciones de esta contingencia sanitaria, la intención no es quitar la fuente de ingresos de las personas que se dedican a vender a la vía pública, trabajo sí, desorden no.

Explicó que antes de hacer la retención de la mercancía el personal de la Subdirección hace notificaciones e invitaciones para que se acerquen a la Dirección a fin de dirimir el estatus de los puestos en la vía pública, posteriormente se les invita a realizar el retiro voluntario, pero si no se presenta en la Dirección, se hace la retención de mercancía.

"Si eso pasa se tiene la posibilidad de acercarse a la Dirección, acreditar que son propietarios de la mercancía, se finca una multa y después del pago se devuelve la mercancía pero no se puede volver a poner en este espacio".

Dejó claro que es importante que vendedores sepan cuál es el origen de estos operativos y se evite la desinformación porque a veces se escuchan voces que dicen que hacer un patrimonio en vía pública es válido y la realidad es que no.

"No podemos aspirar a tener un patrimonio en vía pública porque es de todos y todas, no es susceptible de apropiación en ese sentido invitamos a todos estos vendedores que están en la vía pública que se acerquen para brindarles opciones legales para que realicen sus actividades de manera ordenada. Evitemos la desinformación, si tienes una caseta en vía pública no puedes rentarlo, venderlo o prestarlo, porque estos permisos se dieron para generar un ingreso a una familia", dijo .

